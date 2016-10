Ifo: Aufschwung in Deutschland gewinnt an Fahrt

Ifo-Geschäftsklimaindex

Die vom ifo-Institut befragten Unternehmen blicken zuversichtlich auf die nächsten Monate.

München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober weiter verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg um 1,0 auf 110,5 Punkte.

Die rund 7000 befragten Unternehmen schätzten ihre aktuelle Lage erneut besser ein als im Vormonat und blickten auch zuversichtlicher auf die nächsten Monate. Ifo-Chef Clemens Fuest sagte am Dienstag in München: "Der Aufschwung in Deutschland gewinnt an Fahrt."

Im August war das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer deutlich gefallen, im September aber auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen. Jetzt ging es noch weiter hoch: Der Teilindex für die Geschäftslage stieg von 114,7 auf 115,0 Punkte, der Teilindex für die Erwartungen legte von 104,5 auf 106,1 Punkte zu.

Die Kapazitätsauslastung in der Industrie stieg. Insbesondere Investitionsgüter seien gefragt, erklärte Fuest. Im Bauhauptgewerbe legte der Geschäftsklimaindex zum siebten Mal in Folge zu. Im Einzelhandel blieb der Index dagegen fast unverändert, im Großhandel sank er sogar.

