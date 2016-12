In dieser Stadt lässt Uber bald selbstfahrende Autos rollen

Speziell ausgerüstete Volvos

San Francisco - Der US-Fahrdienstvermittler Uber kutschiert seine Fahrgäste nun auch mit fahrerlosen Autos durch San Francisco.

Bei den Wagen handele es sich um speziell ausgerüstete Volvos, die bis zu drei Passagiere transportieren können, teilte Uber am Mittwoch mit. Kunden, die eine Fahrt buchen, bekommen demnach vorher angezeigt, wenn ein autonomes Fahrzeug eingesetzt werden soll - sie können dies ablehnen und nach einem menschlichen Fahrer verlangen.

Die kalifornische Metropole San Francisco ist die zweite Stadt nach Pittsburgh in Pennsylvania, in der Uber fahrerlose Autos einsetzt. Das Unternehmen verspricht sich davon Daten für die weitere Entwicklung der Technologie. Die Fahrbedingungen in den beiden Städten sind recht unterschiedlich: so gibt es in Pittsburgh viele steile Hügel und ein häufig wechselndes Wetter, in San Francisco wiederum ist der Verkehr dichter und viele Straßen sind sehr eng.

Autonomes Fahren ist derzeit ein großes Thema sowohl bei Technologieunternehmen als auch bei klassischen Autobauern. Konzerne wie Ford und BMW halten eine serienmäßige Produktion ab etwa 2021 für möglich. Befürworter der Technologie sind überzeugt, dass sich mit selbstfahrenden Autos mehr als 90 Prozent aller Unfälle vermeiden lassen. Allerdings gibt es auch Bedenken, etwa wegen offener Haftungsfragen.

