Jeder elfte Arbeitgeber will neue Mitarbeiter einstellen

Arbeitsmarktbarometer

+ © Oliver Berg Der Personaldienstleister Manpower schaut optimistisch in die Zukunft: In den ersten drei Monaten 2017 erwarten die Experten einen Beschäftigungszuwachs von sieben Prozent. Foto: Oliver Berg © Oliver Berg

Für Arbeitssuchende sind die Aussichten im kommenden Jahr gut. Viele Firmen wollen ihren Personalbestand vergrößern. Vor allem in den Metropolen Berlin und München wird es laut einer Umfrage mehr Beschäftigung geben.

Eschborn (dpa/tmn) - Gute Nachrichten für Bewerber: Jeder elfte Arbeitgeber in Deutschland (neun Prozent) will im ersten Quartal 2017 neue Mitarbeiter einstellen. Das zeigt eine Umfrage des Personaldienstleisters Manpower.

Fünf Prozent wollen dagegen Angestellte entlassen. Saisonbereinigt ergebe sich daraus unter dem Strich ein Plus von sieben Prozent. Damit liege der Wert für den Beschäftigungsausblick zwar um einen Prozentpunkt niedriger als im laufenden Quartal. Die Stimmung am deutschen Arbeitsmarkt bleibe in den ersten drei Monaten in 2017 aber positiv.

Am besten ist der Beschäftigungsausblick mit plus elf Prozent in Berlin und München. Berlin profitiere dabei von der Dynamik im Bereich der Digitalisierung: Viele Start-ups hätten sich inzwischen zu stabilen und stark wachsenden Unternehmen entwickelt.

