Teamarbeit mit guten Strategien konstruktiv gestalten

Regeln und Aktivitäten

+ © Christin Klose Ist die Arbeit im Team harmonisch, kann das viel Stress kompensieren. Feste Absprachen zur Zusammenarbeit helfen, die gute Stimmung in der Abteilung zu erhalten. Foto: Christin Klose © Christin Klose

Ein Unternehmen kann am besten von Mitarbeitern profitieren, die sich gegenseitig unterstützen. Doch Teamarbeit verlangt allen Beteiligten auch etwas ab, Konflikte sind nicht selten. Eine neue Broschüre gibt Tipps für die gute Zusammenarbeit.

Köln (dpa/tmn) - Wenn die Zusammenarbeit im Team gut klappt, ist das in stressigen Zeiten für Mitarbeiter ungemein entlastend. Häufig läuft es aber nicht rund, und Konflikte im Team verlangsamen den Arbeitsprozess und stressen alle Beteiligten.

Das Projekt Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt (psyGA) gibt in einer neuen Broschüre Tipps, wie Teamarbeit konstruktiv gelingt:

Klare Absprachen

Der Vorgesetzte legt mit seinem Team am besten feste Regeln fest, wie man miteinander arbeiten möchte. Die Vereinbarungen sollten Abteilungen schriftlich fixieren. Das verhindert von Anfang an Missverständnisse und legt fest, wie Konflikte ausgetragen werden. Ein solcher Grundsatz kann zum Beispiel sein: Wir sind alle auf Augenhöhe und behandeln uns mit Respekt.

Gemeinsam reflektieren

Teams nehmen sich außerdem regelmäßig Zeit dafür, über die Zusammenarbeit zu reflektieren. Das können zum Beispiel ein paar Minuten in regelmäßig stattfindenden Meetings sein. Was ist gut gelaufen? Was eher nicht?

Gemeinsame Aktivitäten

Um den gegenseitigen Respekt zu fördern und Vertrauen aufzubauen, helfen Firmenfeiern, Ausflüge und Feierabendtreffs. Denn sie stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl.