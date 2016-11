High-Tech-Farben fürs Haus reinigen sich selbst

Saubere Fassade

Wer spritzt schon regelmäßig seine Hauswände mit Wasser ab, um diese sauber zu halten? Kaum einer. Dabei fliegen mit dem Wind und prasseln mit dem Regeln Schmutzpartikel auf sie, mit der Zeit überzieht die Wände ein Grauschleier. Hochmoderne Farben sollen das verhindern.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Fassadenfarben haben oft mehr als eine optische Funktion. Sie können den Untergrund schützen, sich selbst reinigen oder Schmutzpartikel abhalten.

Inhaltsstoffe wie Karbonfasern oder Nano-Quarz-Gitter machen Außenwände zudem stoßfest und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und andere Wettereinflüsse. "Farben mit Zusatznutzen werden auch gern als High-Tech-Farben bezeichnet", sagt Michael Bross vom Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie in Frankfurt am Main. Sie verhindern auch, dass die Oberfläche bei Sonneneinstrahlung schnell ausbleicht und dass sich Bakterien, Pilze, Moose und Algen festsetzen.

Recht bekannt sind selbstreinigende Farben mit dem Lotuseffekt. Sie versprechen, dass das Wasser nach dem Regen abperlt und sich die Oberfläche so selbst sauber hält - wie bei der Lotuspflanze. Ihre Blüten besitzen eine spezielle Oberflächenstruktur, auf der sich Wasser und Schmutz nicht festsetzen können. Dieses Prinzip machen sich die Farbenhersteller zunutze. "Auf der Außenfläche des Hauses wird die Oberflächenspannung mit Hilfe hydrophober Chemikalien erhöht, so dass das Wasser einfach abrollt", erklärt Bross.

Was in der Natur und in der Theorie funktioniert, ist in der Praxis allerdings nicht perfekt. "Das Ergebnis bei Farben mit Lotuseffekt lässt häufig zu wünschen übrig", sagt Uwe Münzenberg vom Berufsverband Deutscher Baubiologen. "Weil der Regen in der Regel nicht gleichmäßig auf eine Fassade fällt, perlt das Wasser auch ungleichmäßig von den Außenwänden der Häuser ab."

Und während die Lotusblüte ihre empfindliche Oberfläche immer wieder erneuert, wenn diese angegriffen oder gar zerstört wird, findet das natürlich an der Fassade nicht statt. Daher kann eine mit entsprechenden Farben gestrichene Fassade schon nach relativ kurzer Zeit verschmutzen. "Zurück bleiben helle und schmutzige Stellen an der Außenwand, die nicht gerade schön aussehen", sagt Münzenberg.

Ein neuer Versuch, die Natur zu kopieren, macht aktuell auf Branchenmessen von sich reden. Es geht um eine äußerst wasserabweisende Farbe, die auf der Physiologie des Nebeltrinker-Käfers basiert. Das Tier lebt in der trockenen Namibwüste an der Westküste Afrikas, er sammelt auf seinem Rückenpanzer den Morgentau. Dann geht er in den Kopfstand, damit ihm das Wasser direkt ins Maul läuft. Die Farbenhersteller haben die mikrostrukturierte Oberfläche des Panzers nachgeahmt und so eine Farbe entwickelt, die besonders feuchtigkeitsabweisend ist.

Eine schon länger bewährte Methode ist die photokatalytische Selbstreinigung der Fassade. "Um Schmutz, Algen und Moose abzubauen, sind die Farben mit Titandioxid angereichert", erklärt Rolf Buschmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Berlin. "Dadurch wird die Wand mit einer photokatalytischen Schicht versehen, auf der sich bei Sonnenbestrahlung organische Materialien zersetzen sollen." Doch Buschmann ist vorsichtig: "Es gibt noch keine langfristigen Untersuchungen darüber, wie diese Beschichtungen auf Schadstoffe reagieren und welche chemischen Verbindungen dabei entstehen."

Manchmal helfen Dachüberstände, zum Teil aber auch die einfache Reinigung besser als Chemie. "Algen sind zum Beispiel unbeliebt, aber eigentlich ein Zeichen für eine hohe Luftqualität", erklärt Rainer Huke vom Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz. Unter manchen Umständen sei daher dem Bewuchs beim besten Willen nicht beizukommen. "Statt chemische Mittel zu verwenden, um Algen zu verhindern, kann sich auch die regelmäßige mechanische Fassadenreinigung durch einen Malerfachbetrieb anbieten", erklärt der Experte. "Dabei werden Verschmutzungen beseitigt, wenn sie noch klein und unauffällig sind."