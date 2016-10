Kühle Räume nicht über warme Nebenzimmer heizen

Tür lieber zu

Wer geschickt heizt, kann Kosten sparen. In einem Raum die Heizung aufzudrehen und die warme Luft ins Nachbarzimmer zu lassen, ist jedoch wenig effizient. Außerdem kann dies fatale Folgen für Wohnung oder Haus haben.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Kühle Räume über eine geöffnete Tür zum beheizten Zimmer nebenan erwärmen? Die Idee klingt gut, aber die Umsetzung kann unangenehme Folgen haben. Experten wie Younes Frank Ehrhardt vom Eigentümerverein Haus & Grund Hessen raten von einem solchen Vorgehen unbedingt ab.

Denn mit der Wärme gelangt auch Luftfeuchte aus dem Nebenzimmer in den kühlen Raum. Somit steigt dort die relative Luftfeuchtigkeit an - doch sie hält sich nicht in der Luft, sondern kondensiert an den kalten Wänden. Das kann zur Bildung von Schimmel führen, warnt der Experte.