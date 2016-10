Mit der Lasagne-Methode: Zwiebel im Kübel in Lagen stapeln

Trick für langes Blühen

In der Küche hat sie sich schon bewährt, im Garten ist sie auch nützlich: Die Lasagne-Schichtung. Mithilfe dieser Methode können Hobbygärtner sich an einer langen Blütenpracht erfreuen. Und so geht es:

Neustadt/Weinstraße (dpa/tmn) - Um viele Blumenzwiebeln in einem Gefäß lange blühen zu lassen, können Hobbygärtner einen Trick aus der Küche verwenden. Wie für eine Lasagne die Zutaten in Lagen geschichtet werden, so kommen auch die Zwiebel der verschiedenen Blumen in Kübel, Topf oder Schale.

Die Experten der Gartenakademie Rheinland-Pfalz raten, dabei erst eine drei Zentimeter hohe Drainageschicht in den Kübel zu geben. Diese besteht aus feinem Kies, Blähton oder Tonscherben und sorgt dafür, dass Regen- und Gießwasser gut ablaufen. Denn zu viel Feuchtigkeit lässt die Zwiebeln faulen.

Dann folgt eine rund fünf Zentimeter hohe Schicht Blumenerde, danach kommen größere Zwiebeln wie von den Narzissen in den Kübel. Sie werden komplett von Erde umgeben. Es folgen die Tulpenzwiebeln und obenauf die kleinsten Zwiebeln, etwa von Krokus, Schneeglöckchen, Traubenhyazinthe, Blausternchen und Winterling. Zum Schluss deckt eine fünf Zentimeter hohe Schicht Blumenerde das Ganze ab.

Die Zwiebeln und Knollen von Frühblühern wie Tulpe und Krokus müssen bereits im Herbst gepflanzt werden.