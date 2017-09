Ständig krank: Kann mein Chef mir kündigen?

Krankmeldung

Arbeitgeber sehen es gar nicht gerne, wenn Mitarbeiter zu häufig wegen einer Krankheit fehlen. Doch kann der Chef auch krankheitsbedingt kündigen?

Der Kopf dröhnt, die Nase läuft und in der Magengegend ist Ihnen auch ganz flau? Dann sollten Sie sich besser krankmelden. Doch viele Arbeitnehmer gehen freiwillig in die Arbeit, weil sie nicht zu oft krank sein wollen. Sie befürchten, dass ihnen bei häufiger Krankheit die Kündigung ins Haus flattert. Doch ist diese Sorge berechtigt?

Kündigung wegen häufiger Krankheit: Ist die Angst berechtigt?

Jein. Richtig ist: Wenn ein Arbeitnehmer nicht mehr dazu fähig ist, seiner Arbeit nachzukommen, kann der Arbeitgeber personenbezogen kündigen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Mitarbeiter aufgrund seiner Krankheit nicht mehr arbeitsfähig ist oder seine Leistung stark sinkt.

Die gesetzlichen Hürden für eine personenbedingte Kündigungen liegen jedoch sehr hoch, wie das Online-Portal Karriereboost schreibt:

"So muss unter anderem auch eine negative Zukunftsprognose vorliegen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein alkoholabhängiger Arbeitnehmer bereits in der Vergangenheit keine ausreichende Arbeitsleistung erbrachte – und für die Zukunft auch keine Besserung in Sicht ist. Wenn der Mitarbeiter zu einer unzumutbaren betrieblichen oder wirtschaftlichen Belastung bzw. Störung der betrieblichen Arbeitsabläufe auch für die Zukunft wird, darf der Arbeitgeber personenbedingt kündigen."

Mitarbeiter, die mehr als sechs Wochen im Jahr krank sind, verursachen hohe Lohnfortzahlungskosten. Deshalb sind Arbeitnehmer, die häufig krank sind, für Firmen oft untragbar.

Häufig krank - das kann der Chef tun

Sind Sie oft krank, kann Ihr Chef die Krankenkasse einschalten. Diese beauftragen den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK), den Mitarbeiter zu untersuchen und seine Arbeitsunfähigkeit zu prüfen.

