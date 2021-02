23-Jähriger fährt betrunken Traktor – und hinterlässt „Schneise der Verwüstung“

Erst klaut er einen Traktor, dann spielt er „Autoscooter“: Ein alkoholisierter junger Mann fährt in einer Kleinstadt Amok. Der Sachschaden ist immens.

Radevormwald (Nordrhein-Westfalen) – Diese Suff-Fahrt kommt einen 23-Jährigen jetzt teuer zu stehen. Aus einem Spaß, den sich der alkoholisierte junge Mann in der nordrhein-westfälischen Stadt Radevormwald gemacht hat, ist bitterer Ernst geworden. Zuerst hat sich ein Zeuge über den Polizeinotruf gemeldet: Er erklärt, dass er gesehen habe, wie ein Traktor mit Schneeräumschild einen geparkten Pkw in einer Straße beschädigt und dann Fahrerflucht begangen habe. Doch der junge Mann kommt nicht weit: Wenig später streift und beschädigt er weitere Fahrzeuge in den Nachbarstraßen, woraufhin weitere Notrufe bei der Polizei eingehen.

Der wird es schließlich zu bunt und sie fahnden nach dem 23-Jährigen. Schließlich finden sie den Traktor verlassen im Bereich eines Lebensmittelgeschäftes vor, wenige Meter davon entfernt sehen sie schließlich auch den Mann und nehmen ihn fest. Schnell wird klar: Der Mann steht augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Alles zur irren Randale-Fahrt mit dem Traktor lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks