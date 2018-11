In nur 60 Sekunden: Diebe klauen mit einfachem Trick zwei brandneue Mercedes-SUV

Sie kamen in der Nacht und brauchten nur wenige Sekunden: Mehrere Männer klauten auf offener Straße zwei SUVs im Wert von über 150.000 Euro.

Moderne Autos sind vollgepackt mit Assistenten und Technik. Viele verfügen nicht mal mehr über einen richtigen Schlüssel. Und genau das spielt Dieben in die Hände. Denn diese können sich für wenig Geld Geräte kaufen, die die ganze Technik überlisten.

Mercedes GLS schon nach 22 Sekunden gestohlen

Wie schnell ein modernes Auto geklaut werden kann, musste eine Familie aus London erfahren. In weniger als 60 Sekunden waren die brandneuen SUVs – ein Mercedes GLS und ein Mercedes GLE - von der Straße verschwunden.

+ Der Mercedes GLS kostet in England fast 82.000 Euro. © Daimler AG

Eine Überwachungskamera filmte den Diebstahl. Zu sehen ist, wie um 2:07 Uhr (und neun Sekunden) ein vermummter Mann das Grundstück betritt und einen Signalverstärker schwenkt, während seine Komplizen die Autos "aufbrechen". Nach 22 Sekunden fährt der erste Dieb mit einem der beiden SUVs davon. Nach weiteren 27 Sekunden ist auch der zweite Mercedes geklaut. Besonders ärgerlich für die Familie: beide Fahrzeuge waren keine sechs Monate alt und kosteten insgesamt rund 157.000 Euro.

Lesen Sie auch: Mit diesen neuen Tricks gehen Diebe auf Autojagd.

Diebe klauen mit Billig-Geräten Luxus-Autos

Die Diebe haben offenbar die Signale der Funkschlüssel im Inneren des Hauses verstärkt, um die Autos "aufzubrechen". Dafür verwendeten Sie laut dem britischen News-Portal "The Sun" ein selbstgebautes Gerät, das gerade mal 112 Euro kostet.

In England kommt es offenbar regelmäßig zu dieser Art von Diebstählen. Der Police and Crime Commissioner von West Midlands, David Jamieson, bezeichnet die Fälle laut Sun als Epidemie. Autohersteller empfehlen Besitzern von Funkschlüsseln, diese in einer Faradayschen Schachtel aufzubewahren, die die Funksignale blockiert.

Auch interessant: Unbekannter klaut Blitzer am helllichten Tag – Polizist merkt nichts.

anb