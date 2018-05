Wissen Sie was PDC und ZVFu in Autoanzeigen bedeuten? Wir verraten es Ihnen

Eine Umfrage zeigt, dass viele Autofahrer keinen blassen Schimmer haben, was die vielen Kürzel auf deren Autoanzeigen bedeuten. Wir verraten es Ihnen.

Autoanzeigen strotzen nur so vor Abkürzungen. Was die vielen Kürzel aber bedeuten, weiß nur jeder zweite deutsche Autofahrer. Das zeigt eine aktuelle Studie. Steht A/C nun für Klimaanlage oder doch eher für Anti Collision? Und wer oder was ist eSD?

Viel Unwissenheit bei deutschen Autofahrern

Um herauszufinden, wie geläufig die vielen Abkürzungen sind, hat CarGurus.de gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact rund 1.000 Autofahrer in Deutschland befragt, was hinter den gängigen Kürzeln in Fahrzeuganzeigen steckt.

Das Ergebnis: Welche Ausstattung ihre Fahrzeuge haben sollen, wissen die Deutschen ganz genau – wie diese aber genannt wird, darüber gehen die Meinungen auseinander.

ARD: Allrad oder Rundfunkanstalt?

Den Befragten wurden fünf Antwortmöglichkeiten vorgelegt, aus denen sie die richtige Antwort auswählen mussten. Die anderen vier Antwortmöglichkeiten waren frei erfunden. Beispielsweise wurden sie gefragt, was ARD bedeutet. Etwa 71 Prozent wussten, dass sich dahinter die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland versteckt. Dennoch glaubte rund fast jeder Zehnte, dass ARD für Allrad steht.

Auch interessant: So desinfizieren Sie Ihre Klimaanlage richtig.

Oft gewünscht, kaum verstanden

Etwas schwieriger wurde es bei der Abkürzung HSA. Mehr als 66 Prozent der Teilnehmer konnte mit dem Kürzel nichts anfangen. Aber rund jeder Vierte wollte sie haben: die Berganfahrhilfe oder auch Hill Start Assistant.

Das Alter der Befragten spielte dabei keine Rolle. Denn sowohl bei den 50- bis 69-Jährigen (32 Prozent) als auch bei den 18- bis 29-Jährigen (37,3 Prozent) konnte die Abkürzung nur etwa jeder Dritte zuordnen. Auch mit der Abkürzung ACC konnte die Hälfte der Befragten nichts anfangen. Dabei wünschen sich 33,4 Prozent dieses Extra in ihrem zukünftigen Auto. Es steht für Adaptive Cruise Control – also ein abstandsregelnder Tempomat.

Zwischen dem Deutschen Arbeitgeberbund und einem Radio liegen drei Buchstaben

Ebenfalls eine Herausforderung: DAB. 53 Prozent konnten diese Bezeichnung nicht richtig zuordnen, etwa jeder Fünfte vermutete dahinter den Deutschen Arbeitgeberbund, den es so gar nicht gibt. Richtig ist das Digital Audio Broadcasting.

Obwohl mehr als jeder Zweite nicht auf die Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung verzichten will, weiß knapp die Hälfte der Deutschen nicht (46,5 Prozent), wie dieses Extra heißt – ZVFu. Etwa jeder Zehnte vermutete hinter dieser Abkürzung den Zentralverkehrsverbund Fürth.

Lesen Sie hier, wer bei Unwetter-Schäden am Auto zahlt.

Kalt soll es sein im Sommer, aber wie heißt das Ding noch gleich?

Eine Klimaanlage sollte für 82 Prozent der Befragten im neuen Auto dabei sein. Aber nur knapp die Hälfte kannte die richtige Abkürzung. Diese lautet A/C. Auch das elektrische Schiebedach steht hoch im Kurs, etwa jeder Vierte hat dieses Extra auf seiner Wunschliste stehen. Doch jedem Zweiten war nicht klar, dass dieses Extra meist mit eSD abgekürzt wird.

Die Deutschen schätzen ihre Kompetenzen richtig ein

"Auch wenn die Umfrage zeigt, dass viele Befragten mit den Abkürzungen überfordert zu sein scheinen, wird doch eines deutlich", sagt Amy Mueller, Vice President Communications bei CarGurus. "Die deutschen Autofahrer wissen, dass sie sich nicht gut mit den Abkürzungen in Fahrzeuganzeigen auskennen. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass ihr Wissen rund ums Auto und dazugehöriger Abkürzungen eher schlecht bis sehr schlecht ist. Hier bietet sich eine große Chance für Fahrzeughändler, den Autokäufern durch den Abkürzungsdschungel zu helfen."

Erfahren Sie hier, was der Unterschied zwischen Fahrverbot und Führerscheinentzug ist.

TOP-10-Sonderausstattung, die sich die Befragten in Autos wünschen Wie viele die Abkürzung kennen Klimaanlage 82,1 % A/C (Air Condition) 55,1 % Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 67,9 % ZVFu 53,5 % Einparkhilfe 57,6 % PDC (Park-Distance-Control) 72,5 % Digitales Radio 42,2 % DAB 46,7 % Reifendruckkontrollsystem 40,8 % RDK(S) 56,4 % Abstandsregeltempomat 33,4 % ACC (Adaptive Cruise Control) 34,3 % Antriebsschlupfregelung 32,5 % ASR 55,6 % Berganfahrhilfe 26,6 % HSA (Hill Start Assistant) 33,9 % Elektrisches Schiebedach 24,9 % eSD 55,3 % Anhängerkupplung 23 % AHK 60,9 %

Alle Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Online-Befragung des Marktforschungsinstituts Innofact unter 1.010 Autofahrern in Deutschland im Alter von über 18 Jahren im Auftrag von CarGurus (Erhebungszeitraum: 17. bis 21. März 2018). Bei der Abfrage der Abkürzungen wurden den Befragten fünf Antwortmöglichkeiten vorgelegt, aus denen sie die richtige Antwort auswählen mussten. Vier der Antwortmöglichkeiten waren frei erfunden.

Auch interessant: So sparen Sie ganz einfach bis zu 25 Prozent Sprit.

anb