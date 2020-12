Unerwartet: Das sind die fünf Autolieblinge im November – mit einigen Überraschungen

Auch in Zeiten von Corona gibt es einige Neuzulassungen zu vermerken. Doch diese fielen überraschend anders aus – Die Gewinner und Verlierer im November 2020.

Corona hält uns weiter in Atem und wirkt sich in diesem Jahr auch vermehrt auf den Automarkt aus. Das Kraftfahrt-Bundesamt legte in seinem Bericht Anfang Dezember dar, dass im November 2020 in Deutschland genau „290.150 Neuwagen zum Straßenverkehr zugelassen“ wurden. Das seien -3,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Viel ist das nicht, doch das ist auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass in den Pandemiezeiten das Geld knapper ist.

Die Top-Fünf Automarken: Überraschende Ergebnisse für deutsche Hersteller

Die deutschen Autokonzerne haben sich die Statistik vermutlich mit gemischten Gefühlen angesehen. Während Volkswagen im Vergleich zum Vormonat große Verluste in Kauf nehmen musste, legte Opel ordentlich zu. Dennoch, Volkswagen konnte sich die Spitze der Neuzulassungen sichern und Opel verpasste mit 18.338 Neuzulassungen nur knapp den Fünften Platz vor Audi.

Automarke Neuzulassungen im November 2020 Volkswagen 51.087 Mercedes 32.869 BMW 24.532 Ford 19.669 Audi 19.149

Prozentual konnten Audi (+3,1 Prozent) und Mercedes (+0,5 Prozent) zulegen. BMW musste nur ein leichtes Minus von -1,4 Prozent hinnehmen. Der Verlust bei VW schlug mit -18,4 Prozent am heftigsten ein. Dennoch, der Automobilhersteller bleibt Liebling der Deutschen und befindet sich immer noch weit vor Mercedes im Rennen.

Die Top-Fünf Automodelle: Volkswagen im Rennen ganz vorne

Der VW GOLF kann 10.515 Neuzulassungen verbuchen. Der OPEL CORSA liegt mit 6.768 Neuzulassungen auf Platz 2. Der VW PASSAT wurde 6.764 mal neu angemeldet. Der VW T-ROC kommt auf 5.703 Neuzulassungen im November 2020. Der FORD FOCUS sichert sich Platz 5 mit 5.687 Neuzulassungen.

Umweltfreundliche Alternativen etablieren sich weiter stark

Die Deutschen zeigen mehr und mehr Interesse an den umweltfreundlichen Alternativen zu Benzin und Diesel. Wie der ADAC berichtet, konnten die „Fahrzeuge mit alternativen Antrieben dreistellige Zuwächse“ verzeichnen. Zum Vergleich: Die Neuzulassungen bei Benzinern (etwa -32 Prozent) und Diesel-Fahrzeugen (rund -25 Prozent) fielen stark rückläufig aus. Der große Sieger der Neuzulassungen ist der Hybrid-Antrieb mit einem stolzen Plus von +177,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit sollte klar sein, die Deutschen legen mehr und mehr wert auf den ökologischen Fußabdruck. (swa) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

