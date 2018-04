Mehr Zeit einplanen: ADAC warnt vor langem Stauwochenende

Schönes Wetter und verlängertes Wochenende: Bis zum 1. Mai kann es deutschlandweit wieder zu langen Staus kommen. Diese Strecken sind besonders betroffen.

Am Wochenende drohen wieder lange Staus in Deutschland. Nicht nur das schöne Wetter lockt die kommenden Tage Kururlauber und Tagesausflügler auf die Straßen, sondern auch der Feiertag am 1.Mai. In Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist der Montag, 30. April, zusätzlich offiziell schulfrei.

Der ADAC warnt deshalb vor einem der staureichsten Tage des Jahres. Verstärkt wird die Staugefahr durch einwöchige Frühlingsferien in den Niederlanden. Für Freitag- und Dienstagnachmittag erwartet der ADAC die meisten Staus. Bei schönem Wetter werden auch die Zufahrtsstraßen in die Naherholungsgebiete der Städte am Feiertag verstopft sein.

Hier sind die größten Staus zu erwarten:

Großräume Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und München

A1 Köln – Bremen – Hamburg – Lübeck

A2 Berlin – Hannover – Dortmund

A3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Chemnitz – Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg – Berlin

A10 Berliner Ring

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95 /B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

+ ADAC-Stauprognose für das lange Mai-Wochenende. © ADAC

Regen Ausflugsverkehr könnte es vor allem bei schönem Wetter auch in Österreich, der Schweiz und in Italien geben. In diesen Ländern ist der 1. Mai ebenfalls ein Feiertag. Die Lkw-Blockabfertigung am Grenzübergang Kiefersfelden am Montag, 30. April, könnte auch Wartezeiten für Pkw verursachen.