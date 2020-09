Das ist die älteste Automarke der Welt - hätten Sie es gewusst?

Eigentlich sollte dem Erfinder des Automobils auch der Titel als älteste Automarke der Welt gebühren. Doch es braucht nicht einmal Spitzfindigkeiten, um diesen Superlativ einer anderen Marke zuzuschreiben.

Die Erfindung des Automobils schreiben viele Geschichtsschreiber Carl Benz und seinem in den 1880er-Jahren entwickelten Patent-Wagen zu. Nicht wenige glauben deshalb, Mercedes-Benz* sei deshalb auch die älteste Automarke der Welt. Doch erst 1926 haben sich die Unternehmen Daimler und Benz zusammengetan und erst dann den Markennamen Mercedes-Benz für ihre Fahrzeuge verwendet.

Das ist die älteste Automarke der Welt

Als älteste noch existierende Automarke gilt vielmehr der französische Autobauer Peugeot. Bereits 1810 wurde die Firma gegründet und feiert deshalb in diesem Jahr ihr 210-jähriges Jubiläum.

Ins Leben gerufen wurde die Löwenmarke von den Brüdern Jean-Frédéric und Jean-Pierre Peugeot mit dem Aufbau einer Eisengießerei. Später produzierte das Unternehmen Peugeot, das erst 1858 das Löwen-Logo einführte, Eisenwaren, Korsettbänder oder Uhrenfedern. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen auch Pfeffermühlen, Phonographen und Fahrräder hinzu.

+ Der Typ 3 von 1892 zählt zu den ersten Fahrzeugen von Peugeot. © Peugeot/SP-X

Erst Ende der 1880er-Jahre wurde mit ersten autoähnlichen Fahrzeugen experimentiert. 1891 gilt als Jahr des Einstiegs in die kommerzielle Serienproduktion von Peugeot-Automobilen und Ende der 1890er-Jahre gelingt dem Unternehmen der Durchbruch als Fahrzeugbauer. Zunächst existierten übrigens in Frankreich die beiden konkurrierenden Peugeot-Marken Automobiles Peugeot sowie Lion-Peugeot, die sich erst 1910 zur Société des Automobiles et Cycles Peugeot vereinten.

Diese Automarken gibt es am längesten

Neben Peugeot wurden in den 1890er-Jahren viele weitere Automarken gegründet, die allerdings allesamt wieder verschwanden. Die einzige Ausnahme macht die italienische Marke Fiat, die ab 1899 in Turin Automobile produzierte. Weitere auch heute noch bekannte Marken aus der Frühzeit des Autobaus sind:

Ford (1903)

(1903) Vauxhall (1903)

(1903) Cadillac (1903)

(1903) Lancia (1906)

Rolls-Royce (1906)

