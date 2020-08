Mobile Alarmanlage: Sicherheit zum Nachrüsten für Oldtimer und Wohnmobile

Nur zwölf Zentimeter hoch und rund 300 Gramm schwer ist das Alarmsystem Spexor von Bosch. Es hat drei Sensoren und kann bei Einbruchversuchen den rechtmäßigen Besitzer auf dem Handy alarmieren.

Stuttgart – Wer für einen Oldtimer oder ein Wohnmobil eine Alarmanlage nachrüsten will, muss in der Regel ordentlich Geld investieren. Bosch hat nun mit Spexor ein smartes Alarmgerät entwickelt, das sich ohne Installationsaufwand in jedem Fahrzeug umgehend und noch dazu in vielen anderen Bereichen wie Wohnung, Keller oder Gartenhaus einsetzen lässt. Rund 244 Euro kostet das stets mit dem Internet verbundene Gerät, das bei Auffälligkeiten seinen Nutzer direkt auf dem Smartphone informiert.

Die kleine und knapp über 300 Gramm schwere Alarmanlage setzt drei Sensoren ein, um einen möglichen Diebstahl oder Einbruch zu erkennen. Das Gerät kann Bewegungen, Geräusche als auch Änderungen des Luftdrucks im Umkreis von fünf Metern erkennen. Wird ein Sensorbereich angeregt, muss das nicht automatisch einen Alarm auslösen. Prallt etwa ein Fußball gegen ein Fenster, nimmt dies Spexor zwar wahr, als Einbruchsversuch wird dieses Ereignis allerdings erst bewertet, wenn zusätzlich im Raum eine Bewegung wahrgenommen wird.