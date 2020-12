Alkoholtest: Forscher enthüllen – mit einem simplen Trick lässt sich das Gerät austricksen

Wer alkoholisiert am Steuer sitzt und von der Polizei angehalten wird, muss einen Atemtest absolvieren. Doch der lässt sich wohl mit einem simplen Trick beeinflussen.

Bethlehem (USA) – Wer mit Alkohol am Steuer erwischt wird oder betrunken Auto fährt, der macht sich strafbar. Und das zu Recht. Schließlich gefährden alkoholisierte Personen nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer – aufgrund ihrer schlechteren Wahrnehmung und verzögerten Reaktionsfähigkeit.

Schließlich sollen sich 2019 in Deutschland allein 35.600 Unfälle aufgrund von Alkohol am Steuer* ereignet haben, bei 13.956 Unfällen gab es Verletzte und Tote, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Da ist es wohl wenig hilfreich, dass jetzt eine US-Studie ergab, dass man die mobilen Atemmessgeräte tatsächlich austricksen kann. Der Grund hierfür: Polizeibeamte haben vor Ort meist nur ein günstiges Vortestgerät zur Hand und die sollen ungenauer sein als die Apparate, die in den Polizeistationen vorhanden sind. Wie Forscher herausfanden, könne man den eigenen Promillewert gezielt um satte 20 Prozent senken und dadurch das Testergebnis massiv beeinflussen.