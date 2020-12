Innovativ: Zoox Robotaxi mit Elektroantrieb — entwickelt Amazon einen autonomen Lieferdienst?

Die Vorstellung von einem autonomen Lieferfahrzeug klingt spannend. Amazon hat vermutlich die Möglichkeit, eine solche Idee in die Tat umzusetzen.

Lange standen die Gerüchte über einen Aufkauf des Start-Up Zoox im Raum. Im Sommer 2020 wurde der Deal mit Amazon für eine Milliarde Euro besiegelt. Das junge Unternehmen fokussiert sich hauptsächlich auf autonome Fahrzeuge* und hat mit dem Robotaxi ein solches entwickelt.

Zoox: Was steckt hinter dem Robotaxi

Das autonome Fahrzeug mit Elektroantrieb soll mit einer Ladung stolze 16 Stunden fahren können. Und auch optisch macht das Taxi was her. Platz bietet das kastenförmige Auto für vier Insassen, die sich gegenübersitzen. Diese können über beide Seiten einsteigen und die Schiebetüren einfach zuschieben. Sicherheit wird mit dem Robotaxi großgeschrieben: Zusätzlich zu den herkömmlichen Sitzgurten verfügt der Wagen auch über besondere Airbags. Ganz im Sinne des digitalen Zeitalters werden auch Lademöglichkeiten für Elektrogeräte sowie ein Touchscreen angeboten.

Da das Gefährt komplett autonom unterwegs ist, wurde an einem Lenkrad gespart. Das Fahrzeug verfügt dafür aber über Kameras, Lidar und Radare als optische Helfer. Jeweils an den Kanten des Wagens befestigt, haben sie das Geschehen in einem Winkel von 270 Grad im Blick. Durch die Allradlenkung bewegt sich der kleine Van elegant durch die Straßen. Besonders ist auch, dass er in beide Richtungen fahren kann.

Die Technik hinter dem autonomen Gefährt

Ausgestattet ist das Robotaxi mit zwei Elektromotoren, die jeweils an den Achsen befestigt sind. Der knapp vier Meter lange Wagen verfügt zudem über eine großzügige Batterie. Mit seinen 133 Kilowattstunden ist sie sogar größer als das Tesla Model S, welches auf 100 Kilowattstunden kommt. Wie viele Kilometer das Taxi fahren kann, wird nicht angezeigt. Auch in Sachen Geschwindigkeit kann Zoox mithalten: Er schafft es auf bis zu 120 Kilometer pro Stunde und eignet sich so auch für längere Strecken.

Interessant ist auch, dass sich die Sitze leicht ausbauen lassen und das Taxi nicht mehr nur als Mitfahrgelegenheit, sondern auch als Lieferwagen genutzt werden kann. Möglicherweise sieht Amazon darin Potenzial. Es wäre jedenfalls ein fortschrittlicher Weg, einen autonomen Lieferwagen zu entwickeln. Derzeit wird Zoox allerdings noch getestet. (swa) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

Quelle des Artikels: motor1.com

