Apple-Auto: Weiterer Hinweis auf ein „Smartcar“ – das steckt dahinter

Ein Auto vom Tech-Giganten Apple? Es wird immer deutlicher. Nun tauchte ein Patent auf, das weiteren Aufschluss über die Pläne des Unternehmens gibt.

Bahnt sich mal wieder eine Sensation aus dem Hause Apple an? Schon 2015 kamen Berichte auf, wonach der Tech-Gigant aus Kalifornien plane, 2020 eigene Autos zu produzieren – ein Traum vom inzwischen verstorbenen Unternehmensgründe Steve Jobs. Nun haben wir 2020 und das Jahr neigt sich schon stark dem Ende zu, ein Apple-Auto ist allerdings nicht zu sehen. Das kann aber viele Gründe haben, unter anderem den Tod von Jobs, Folgen der Corona-Pandemie*, etc. Dass Apple ganz von der Idee des eigenen „Smartcars“ abgerückt sein soll deutet sich dagegen nicht an, ganz im Gegenteil: Die Pläne scheinen konkreter zu werden.

Apple-Auto: Neue Patent verdeutlicht Smartcar-Planungen

2017 hatte der Nachfolger von Steve Jobs, Tim Cook, angekündigt, dass Apple 1.000 Ingenieure beschäftige, die mit der Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs beschäftigt seien. Sie hätte zudem die Anfrage an Kalifornien gestellt, auf öffentlichen Straßen Tests durchzuführen, schreibt Entrepreneur Europe. Zusätzlich erklärte Cook, sie würden an einem smarten Navigationssystem arbeiten, das auf künstlicher Intelligenz beruht.

Die Gerüchteküche rund um ein Apple-Auto bekam nun neues Feuer. Beim US-Amerikanischen Patentamt wurde von Apple ein Patent angemeldet, bei dem es um eine smarte Windschutzscheibe geht. Die Idee: Die hauchdünne Schicht, mit der die Windschutzscheibe des Autos versehen ist, kann dem Fahrer – beziehungsweise dem Fahrsystem – sofort und digital jeglichen Schaden mitteilen. Offensichtlich also Teil eines smarten Autos.

Projekt Titan: Experten für Apple

Verschiedenen Gerüchten zufolge trage das Auto den Namen „iCar“, passend also zu den bisherigen Produktreihen wie iPhone und iPad von Apple. Das gesamte Projekt der Entwicklung eines autonomen elektrischen Fahrzeugs läuft unter dem Namen „Project Titan“. Involviert sind mehrere Experten, die früher bei verschiedenen Giganten der Automobilindustrie, wie zum Beispiel Tesla, Mercedes-Benz oder Ford, beschäftigt waren. Mit viel Know-how an der Seite und innovativen Ideen will Apple also wirklich ein Auto auf den Markt bringen – die aktuelle Frage ist gar nicht mehr, ob das wirklich stimmt, sondern vielmehr, wie lange es noch dauert bis zum ersten iCar. (fh) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

