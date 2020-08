Aston Martin: Limitierte Sondermodelle im James-Bond-Look

Im Auftrag Ihrer Majestät

+ © Aston Martin/Andy Rain/EPA/dpa Zum Anlass des 25. James-Bond-Film legt Aston Martin eine Sonderserie von 25 Exemplaren des DBS Superleggera auf. © Aston Martin/Andy Rain/EPA/dpa

Den Start des 25. James-Bond-Films „No Time To Die“ (bei uns: „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“) am 12. November 2020 feiert Aston Martin schon jetzt mit zwei ganz speziellen Sondermodellen, die sich in ihren Details an den bisherigen Agenten-Einsatzfahrzeugen der Marke orientieren.