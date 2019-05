Der Audi A6 50 TDI bietet viel Luxus – und einige Gimmicks

Schafft der Audi A6 den Sprung ins Premimum-Segment? Wir haben die Limousine auf Herz und Nieren getestet.

Kann das sein, ein Auto mit 5-Liter-Hubraum? Bei all den Umweltsünden in dieser Welt heutzutage? Auf dem Heck des neuen Audi A6 steht doch tatsächlich: "50 TDI". Doch die Aufregung ist umsonst, die Zahl täuscht: Unter der Motorhaube schlummern nicht etwa 5.000 ccm Hubraum, sondern 3.000 ccm. Weil dort auch Hybridtechnik drinsteckt und daher der eigentliche Hubraum nicht die tatsächliche Leistung widerspiegelt, verzichtet Audi – wie längst auch andere Autohersteller – auf die klassische 3,0-Liter-Bezeichnung. Und so heißt der von uns getestete A6 quattro S line "50 TDI".

Audi A6 quattro S line: Kernig in der Stadt, laufruhig auf der Autobahn

Der Sechszylinder-Diesel fühlt sich tatsächlich fast mehr an als 286 PS. Beim Tritt aufs Gaspedal gibt es zwar zunächst ein Turboloch. Doch nach leichter Verzögerung schießt der A6 so kräftig nach vorne, dass es mitunter in der Magengegend zu spüren ist. Der Dreiliter-Selbstzünder klingt in der Stadt, wenn öfter beschleunigt wird, durchaus kernig. Auf der Autobahn beim Dahingleiten ist er akustisch kaum noch zu vernehmen. Absolut laufruhig und leise, dazu unglaublich souverän. Eben Oberklasse. Und mit einem Testverbrauch von 7,9 Litern pro 100 Kilometer – gemessen an den Fahrleistungen – mit einem durchaus passablen Verbrauch (Tankinhalt 73 Liter).

Lediglich die Abgas-Reiningung soll laut "Auto, Motor, Sport" mit 36 mg Stickoxid pro Kilometer deutlich unter dem für Euro 6d-Temp erlaubten Grenzwert von 168 mg/km liegen.

+ Der Fahrkomfort im Audi A6 ist einfach top. © Audi

Der E-Motor startet den V6, kann auch Drehmoment aufnehmen und in einer 48-Volt-Batterie speichern. Aber rein elektrisch bewegt sich der A6 mit seiner Achtgang-Wandler-Automatik nicht vorwärts. Immerhin legt sich das Triebwerk zwischen 55 und 160 km/h auf abschüssigem Gelände kurz schlafen, sobald der A6 zum Halten des Tempos keine Leistung benötigt.

Vollgepackt mit Technik und Assistenzsysteme

Natürlich hat die fünfte Generation des A6 (interner Baucode C8) unzählige technischen Assistenzsysteme an Bord. Darunter ein adaptiver Tempomat, der das Tempo an die jeweilige Geschwindigkeitsbegrenzung anpasst; Wetterradar; Nachtsicht-Kameras und eine Navigations-3D-Grafik wie bei Google Earth.

Der Innenraum der oberen Mittelklasselimousine, die sich anfühlt wie die Oberklasse, ähnelt dem A8 und A7. Knöpfe gibt es kaum noch. Zwei große übereinanderliegende Displays thronen in der Cockpitmitte. Der obere Bildschirm zeigt Navi, Radio, Telefon etc an, der untere unter anderem Klimaanlage und Assistenzsysteme. Alles digital, auch das Cockpit, alles wird per Touchscreen bedient, wobei die Fingersensoren nach unserem Geschmack etwas sensibler eingestellt werden könnten. Die Eingabe für das Navigationssystem erfolgt neben der Spracheingabe über Handschrift, die das System selbst bei unsauberer Schreibweise erstaunlich gut erkennt.

+ Audi setzt im A6 voll auf Digitalisierung. Im Cockpit wird alles per Touchscreen bedient. © Audi

Audi A6 quattro S line: Einmal fühlen wie "Captain Kirk"

Praktisch: Das System merkt sich Einstellungen wie etwa die Sitzheizung, auch wenn der Motor ausgeschaltet wird. Und natürlich gibt es Gimmicks, die das Auto besonders machen sollen. Zierleisten im Innenraum, die blau, rot oder weiß leuchten – und einfach schick wirken. Und rollende Hecklichter, die beim Starten oder Ausmachen des Motors angehen und an "Captain Kirk" aus der Star-Trek-Reihe erinnern. Die S-Line-Version ist unter anderem an den großen Lufteinlässen vorne in der Stoßstange zu erkennen. Der Fahrkomfort ist freilich über jeden Zweifel erhaben. Einfach top. Und bei einem Radstand von 2.924 mm gibt es auch im Fond enorme Kniefreiheit. Erfreulich auch der vergleichsweise kleine Wendekreis von 11,1 Meter.

Fazit: Der C8 ist im Premium-Segment angekommen und zeigt sich schick und edel wie nie zuvor. Vielleicht kann die Limousine bei den Verkaufszahlen wieder etwas Boden gutmachen im Vergleich zum erfolgreicheren Kombi-Bruder Avant.

joi

Technische Daten: Audi A6 Limousine 50 TDI quattro S-Line

Motor Sechszylinder, Hubraum 2.967 ccm, Leistung 286 PS bei 3.500 U/Min, max. Drehmoment 620 Nm bei 2.250-3.000 U/min, Achtgang-Automatik, Allradantrieb Fahrleistungen 0-100 km/h in 5,5 Sek, Spitze 250 km/h Kraftstoffverbrauch 6,1 l/100 km EU-Norm innerstädtisch, 5,1 l/100 km außerstädtisch, 5,6 l/100 km kombiniert, 7,5 l/100 km (Diesel) Testverbrauch CO2-Emission 146 g/km Maße und Gewichte Länge/Breite/Höhe 4.939/1.886/1.457 mm, Kofferraumvolumen 530 Liter, Gewicht 1.825 kg, Zuladung 650 kg Preis 60.550 Euro

