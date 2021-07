Audi RS 3: Kompaktsportler kommt mit neuartigem Allradantrieb – und 400 PS

Einzigartiger Sound

+ © Audi Der Audi RS 3 kommt mit satten 400 PS und dem unvergleichlichen Fünfzylinder-Sound. © Audi

Aufruhr in der sportlichen Kompaktklasse, denn Audi bläst seinem A3 die Backen auf – und zwar kräftig. Der neue RS 3 kommt mit 400-PS-Fünfzylinder und verbessertem Allradantrieb.

Ingolstadt – BMW hat mit seinem M2 das Alleinstellungsmerkmal Hinterradantrieb – und Audi kontert bekannt sonor mit seinem 2,5 Liter großen Fünfzylinder-Turbo. Der leistet etwas überraschend die gleichen 400 PS, die bereits der Vorgänger mit seinem Allradantrieb auf die Straße brachte, dürfte die Fans von Kompaktklasse-Fahrzeugen jedoch allemal verzücken. Sein Auftritt ist eine ganze Ecke sportlicher als das ohnehin bekannt dynamische Paket von Audi A3 / S3. Dafür sorgen alles andere als zurückhaltende Schürzen, Schweller und Lufteinlässe sowie die ausgestellten Kotflügel. Dazu gibt’s den einzigartigen Klang des Zylinderquintetts, der durch die Zündfolge 1-2-4-5-3 des Motors realisiert wird.

294 kW / 400 PS und 500 Nm maximales Drehmoment zwischen 2.250 und 5.600 U/min sind weniger Leistung, als die Konkurrenz aus Mercedes-AMG A45 oder BMW M2 bietet, doch die Fahrleistungen sprechen mit einer Beschleunigung von null auf Tempo 100 in 3,8 Sekunden und einer abgeregelten Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h eine ganz andere Sprache. Um den Fahrspaß in eine neue Dimension zu heben, hat Audi an seinem Allradantrieb einiges verändert. Der erstmals verbaute Torque-Splitter ersetzt dabei das Hinterachsdifferenzial und das bisherige Lamellenkupplungspaket. Stattdessen kommt je eine elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung an der jeweiligen Antriebswelle zum Einsatz. So wird das passende Moment an der Hinterachse optimal verteilt, um maximalen Vortrieb zu realisieren.