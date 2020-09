Neuer Audi S3: Gelungener Auftritt des Kompaktsportlers, doch eine Schwäche nervt

Der Audi S3 Sportback tritt optisch aggressiver auf als bisher, steckt voller neuer Technik und überzeugt mit Agilität sowie Sportlichkeit. Allerdings hat das Spaßpaket auch seinen Preis.

Ingolstadt – Die Zeit der Karosserievielfalt beim S3 ist vorbei. Wo man früher zwischen Limousine, Cabrio, Sportback und Dreitürer wählen konnte, sind jetzt nur noch Stufenheck und Sportback verfügbar. In Ingolstadt regiert der Rotstift und Prestigemodelle, die nicht genug Geld in die Kassen spülen, kommen schleunigst aus Abstellgleis. Also setzen wir uns in den Audi* S3 Sportback, der in „Pythongelb Metallic“ lackiert ist.

Durch die Erhöhung des Einspritzdrucks auf 350 bar sowie solchen Feinheiten wie einer vollvariablen Ventilverstellung hielten die Ingenieure in Zeiten von Otto-Partikelfilter die Leistung des Motors bei 228 kW/310 PS. Das maximale Drehmoment von 400 Newtonmetern liegt bei 2.000 bis 5.450 U/min an. Allerdings nimmt sich der aufgeladene Turbo-Vierzylinder trotz des souverän agierenden Siebengang-Doppelkupplungsgetriebes bisweilen eine Atempause, die bei einem Kompaktsportler doch irgendwie nervt. Zum Glück wird dieses Manko in der Sport-Einstellung der Schaltung kaschiert. In Zahlen sind das dann 4,8 Sekunden von null auf 100 km/h, eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h und ein Durchschnittsverbrauch von 7,4 Liter/100 km. Den kompletten Artikel zum neuen Audi S3 lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks