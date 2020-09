Auto fährt kilometerlang mit nur drei Reifen - Fahrerin flüchtet vor Polizei

Nach einer starken Kollision fehlte zwar ein ganzer Reifen. Die Polizei konnte das Auto jedoch erst etliche Kilometer entfernt sicherstellen.

In Rheinland-Pfalz fährt ein Auto mehrere Kilometer mit nur drei Rädern.

fährt ein mehrere Kilometer mit nur drei Rädern. Die Fahrerin will anschließend sogar von der Polizei flüchten.

will anschließend sogar von der flüchten. Nur kurze Zeit später konnten die Polizisten Klarheit in den Fall bringen.

Für die meisten Menschen sollte klar sein: Wenn einer der vier Reifen am Auto defekt oder sogar platt ist, sollte man umgehend anhalten. Ganz anders hat das jedoch eine Autofahrerin* aus Rheinland-Pfalz gesehen, die mit ihrem Kleinwagen noch mehrere Kilometer auf nur drei Reifen und einer blanken Felge unterwegs war.

Polizei ermittelt: Autofahrerin fährt kilometerlang mit nur drei Reifen

Am Vormittag des 26. Augusts hat die Polizei Germersheim in Rheinland-Pfalz ein Auto sichergestellt, das seine letzten Kilometer mit nur drei statt vier Reifen zurückgelegt hat. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Landau hervor. Demzufolge haben mehrere Zeugen die Polizei informiert, dass das Auto nach einer schweren Kollision mit einer Leitplanke dennoch weiterfahren würde.

Bei dem Zusammenstoß hat das Auto offensichtlich einen großen Blechschaden erlitten und das gesamte rechte Vorderrad verloren. Beachtlich ist dabei die Entfernung, die die 30-jährige Fahrerin mit dem demolierten PKW noch zurückgelegt hat: Die ersten Zeugen meldeten das Auto zwischen Bellheim und Westheim. Von der Polizei sichergestellt wurde der Wagen jedoch erst in einem Waldweg bei Hördt, also gut zwei bis drei Kilometer von der ersten Sichtung entfernt. Allein die Felge des rechten Vorderrades hat das Auto diese Strecke weitergetragen.

Fahrerin will flüchten: mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet

Als die Polizei das Auto sicherstellen konnte, war auch noch die Fahrerin in der Nähe des Autos und wollte beim Eintreffen der Beamten flüchten. Die Flucht war jedoch schnell zu Ende und ein Alkoholtest beantwortete so einige Fragen, die sich die Beamten wohl gestellt hatten, als sie das demolierte Auto und die flüchtende Fahrerin sahen: Über zwei Promille wies der Atem der Frau an diesem Mittwoch-Vormittag auf. Daraufhin haben die Polizisten die Frau mit zur Dienststelle genommen, den Führerschein* sichergestellt und mehrere Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet.

Auf dem Weg zur Wache soll die Autofahrerin die Polizei-Beamten außerdem noch beleidigt haben und sich gegen die Festnahme gewehrt haben. Die genaue Schadenhöhe war zum Zeitpunkt der Pressemeldung noch nicht bekannt. (nh) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

