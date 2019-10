Einfach nur dreist: Im Netz macht ein Facebook-Post die Runde, in dem eine Porsche-Fahrerin angeklagt wird. Sie soll einem Rettungswagen keinen Platz gemacht haben.

Eine Porsche-Fahrerin in Singapur soll sich äußerst dreist und gefährlich verhalten haben, wie es in einem anklagenden Facebook-Post heißt. Dieser wurde von einer Frau namens Cham Ai Hui geteilt, die von einem verstörendem Erlebnis berichtete.

Porsche-Fahrerin macht keinen Platz - und wird auch noch ausfallend

Demnach leide ihr Vater an Lungenkrebs im Endstadium und habe am 9. Oktober 2019 mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme des Singapur General Hospital gefahren werden müssen. Doch eine Porsche-Fahrerin sah es wohl nicht ein, auf die linke Fahrbahn zu wechseln - so wie es die anderen Autofahrer taten -, um dem Rettungswagen Platz zu machen. Stattdessen fuhr sie vor dem Fahrzeug her, dass bereits Sirene und Scheinwerfer angemacht hatte, obwohl es noch genügend Möglichkeiten gegeben hätte, die Fahrspur zu wechseln.

Letztendlich überholte der Rettungswagen die Porsche-Fahrerin dann links und kassierte von der Frau noch einen Mittelfinger, wie Cham dem Online-Portal Morthership später berichtete. Als ihr Vater schließlich im Krankenhaus ankam, stellten die Ärzte einen leichten Schlaganfall fest und er befände sich in einem kritischen Zustand.

Auf Anraten des Sanitäters hatte Cham ein Foto des Kennzeichens des Porsches gemacht, um Anzeige zu erstatten. Dieses Bild teilte sie später auf Facebook, um ihren Ärger Luft zu machen. Knapp 6.000 Mal wurde es seither geteilt und 60 Mal kommentiert. Laut den Straßenverkehrsregeln in Singapur drohen der Fahrerin umgerechnet rund 100 Euro Bußgeld und vier Punkte, weil sie dem Rettungswagen keinen Platz gemacht hat.

Was muss ich in Deutschland zur Rettungsgasse wissen?

In Deutschland wird eine Rettungsgasse gebildet, indem Fahrer auf der linken Spur nach links ausweichen und Fahrer auf den übrigen Spuren nach rechts ausweichen. Wer für Polizei- und Rettungswagen keine vorschriftsmäßig Gasse bildet, muss mit einem Bußgeld von 200 Euro sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen. Kommen zum Tatbestand noch eine Behinderung, Gefährdung oder Sachbeschädigung hinzu, steigt das Bußgeld bis zu 320 Euro an und ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg drohen.

In München macht währenddessen ein anderer Porsche-Fahrer mit einer drastischen Aktion auf der Autobahn auf sich aufmerksam. Ein Video dazu ist im Netz aufgetaucht.

