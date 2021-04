Zu hoher Sprit-Verbrauch? Jetzt will es die EU ganz genau wissen

Autokosten

+ © Richterfoto/Panthermedia/Imago Neue Autos müssen jetzt ihren tatsächlichen Spritverbrauch nach Brüssel melden (Symbolbild). © Richterfoto/Panthermedia/Imago

Neue Autos müssen jetzt ihren tatsächlichen Spritverbrauch nach Brüssel melden. Was das für den Fahrer bedeutet – und was er davon hat.

Brüssel – Das Phänomen kennt wohl jeder Autofahrer: Der reale Sprit-Verbrauch liegt deutlich über der offiziellen Hersteller-Angabe - um durchschnittlich 39 Prozent, so vermutet die Umweltorganisation International Council on clean Trasportation (ICCT). Die EU-Kommission hat das Problem erkannt und fordert von den Autoherstellern, ihr den realen Spritkonsum zu melden. Ab diesem Jahr gilt das für alle Autos, die erstmals vom Halter neu zugelassen werden. Die Messung übernimmt das On-Board Fuel Consumption Meter, kurz OBFCM, das als Software in das Onboard-Diagnose-System integriert ist.

Die Frage nach dem Datenschutz ist indes noch offen – etwa, ob Brüssel auch die Fahrgestellnummer mit speichert. Auch die Folgen der Auswertung sind noch unbekannt. Es könnte einen strengeren Prüfzyklus geben, oder es könnten Autohersteller bestraft werden, bei denen Theorie und Praxis besonders weit auseinanderklaffen. Mehr zur Meldung des Spritverbrauchs an die EU auf 24auto.de*.