Mann entdeckt Beschädigung am Auto - und findet „dreisten“ Zettel

Ein Mann wollte sein Auto am Parkplatz abholen. Doch der VW war beschädigt. An der Fahrertür fand er zudem einen „dreisten“ Zettel, wie die Polizei berichtet.

Im Fall eines beschädigten Autos im Zusammenhang mit einem hinterlassenen „dreisten“ Zettel ermittelt die Polizei in Niedersachsen wegen Unfallflucht. Das ist passiert den Beamten zufolge passiert: Ein 43-Jähriger hatte seinen weißen VW Up* in Emmerthal am 9. Januar beschädigt vorgefunden, den er auf einem Parkplatz abgestellt hatte. Im hinteren rechten Bereich habe das Auto „frische Unfallspuren“ in Form von Kratzern aufgewiesen, so die Polizei, die nun nach Zeugen sucht.

Lesen Sie hier: StVO-Novelle: Das sind die neuen Regeln im Straßenverkehr

Polizei: „Dreister“ Zettel und Schaden an Auto – Ermittlung wegen Unfallflucht

Doch nicht nur der Schaden ist besonders ärgerlich. So fand der Mann, wie es im Polizeibericht weiter heißt, an der beschädigten Fahrzeugtür zudem einen „dreisten“ Zettel mit der offensichtlich von Hand geschriebenen Botschaft „F**k euch – Schau mal das Auto an“. Dahinter hatte der unbekannte Verfasser auch noch ein Smiley gesetzt, wie auf dem Foto des Zettels zu sehen ist, das die Polizei auf der Suche nach Zeugen veröffentlicht hat. Der Schaden an dem Auto liege bei geschätzt 500 Euro.

Lesen Sie zudem: Von wegen Zettel – diese Botschaft landete auf dem Auto

VW beschädigt – Polizei sucht nach Zeugen

Die Beamten ermitteln nach eigenen Angaben wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten Zeugen, die etwas bemerkt haben könnten, um „sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Unfallverursacher“. (ahu) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant: Wissen Sie, was das Y-Kennzeichen tatsächlich bedeutet?