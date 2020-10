Auto-Wissen Fehlanzeige: Kennen auch Sie ihr eigenes Fahrzeug nicht?

Autoland Deutschland – wohl eher weniger: Zumindest wenn’s ums Wissen über und das Verständnis fürs Auto geht, sieht es manchmal richtig übel aus. Wie gut kennen Sie Ihr eigenes Auto?

München – Nach wie vor gilt Deutschland als das Autoland schlechthin – und das eigene Auto als der Deutschen liebstes Kind. Doch stimmt das überhaupt? Laut einer repräsentativen Studie des britischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov in Zusammenarbeit mit dem Online-Automarktplatz YesAuto sind zumindest Zweifel angebracht: Denn das Ergebnis der Studie ist ernüchternd. Viele Deutsche verstehen rein gar nichts von ihrem eigenen Fahrzeug.

So bezeichnen sich nur 27 Prozent der autofahrenden Deutschen als sachkundig. Besonders schlecht steht es um die Kenntnisse der jüngeren Befragten. Unter den 18- bis 24-Jährigen attestierten sich lediglich 13 Prozent der Frauen und 19 Prozent der Männer ein gutes bis sehr gutes Verständnis über ihre Autos. Gerade bei den technischen Spezifikationen tappen viele der Befragten weitgehend im Dunkeln. Unglaubliche 21 Prozent geben an, nicht in der Lage zu sein, die Motorhaube zu öffnen. Wie sollen diese Verkehrsteilnehmer nur auf deutschen Straßen klarkommen – oder gar mit einer Panne umgehen? Den kompletten Artikel zu der erschreckend schwachen Auto-Fachkenntnis der Deutschen lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks