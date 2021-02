Wegen der Corona-Pandemie sind Autohäuser seit Wochen geschlossen. Autofahrer fragen, wie es wohl künftig weitergeht. Die Automobilindustrie stellte folgende Forderung.

Wann dürfen Autohäuser in der Coronakrise* wieder öffnen? Das würden viele Autofahrer gerne wissen. Die Antwort ist ungewiss. Es gibt, was die Geschäfte betrifft, keinen verbindlichen Zeitplan, was mögliche Lockerungen in den kommenden Monaten betrifft, sofern die Inzidenzwerte weiter sinken sollten. Am 10. Februar beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten gemeinsam über das weitere Vorgehen in der Coronakrise. Erfahren Sie hier mehr über die aktuellen Entwicklungen.

Coronakrise: Wann können Autohäuser wohl wieder öffnen?

Im Vorfeld dieses Treffens am 10. Februar hatte die Automobilindustrie eine Wiedereröffnung der Autohäuser ab dem 15. Februar gefordert, wie die Nachrichtenagentur AFP (Stand: 7. Februar) aus einem Bericht zitierte. Es wachse „täglich die Gefahr, dass über die ohnehin schon immensen krisenbedingten Schäden hinaus viele weitere unternehmerische Existenzen und Arbeitsplätze bedroht werden“, sagte demnach die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, dem „Handelsblatt“.

Der Autohandel sei „der zentrale Absatzkanal für die Autoindustrie“ und seit dem 16. Dezember blockiert. Die aktuelle Situation bedrohe nicht nur die Autohäuser selbst. „Die Folgeeffekte wirken sich über die Lieferketten auf Hersteller und Zulieferer aus – mit täglich wachsenden Konsequenzen für die Produktion“, warnte Müller dem Bericht zufolge. Das Frühjahrsgeschäft gehöre zu den absatzstärksten und somit wichtigsten Monaten des Jahres.

Wird der Corona-Lockdown verlängert?

Auch viele andere Geschäfte hat der Lockdown hart getroffen. Forderungen nach einem festgelegten Stufenplan für den Ausstieg aus dem Lockdown hatte die Wirtschaft immer wieder formuliert.

Feststehen dürfte unterdessen, dass der Corona-Lockdown grundsätzlich verlängert wird, wie sich Berichten zufolge schon vor dem Treffen von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten abzeichnete. Dafür hätten neben der Bundesregierung zuletzt auch mehrere Länderchefs plädiert, hieß es etwa in einem Bericht von dpa vom frühen Dienstagmorgen (9. Februar). Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland gehen seit Wochen zwar zurück, allerdings ist die Furcht vor einer Ausbreitung hochansteckender Virus-Varianten in Deutschland groß.

Auto-Neuzulassungen brechen im Januar um fast ein Drittel ein

Der Start ins neue Jahr war für viele Branchen alles andere als einfach. Im Januar 2021 sind die Auto-Neuzulassungen einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa, Stand: 3. Februar) zufolge um fast ein Drittel eingebrochen. Konkret seien im ersten Monat des neuen Jahres 169.754 Autos neu zugelassen worden. Das waren rund 31 Prozent weniger als im Januar des Vorjahres, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) laut dpa mitteilte.

Zum einen seien die Autohäuser in der Corona-Krise weiterhin geschlossen, hieß es laut dpa vom Verband der Automobilindustrie (VDA) zur Begründung. Darüber hinaus sei zum Jahreswechsel die für ein halbes Jahr geltende Mehrwertsteuersenkung ausgelaufen, mit der der Bund Kaufanreize setzen wollte. Viele Verbraucher hätten deshalb noch im Dezember zum reduzierten Preis ein neues Auto gekauft. Diese Käufer fehlten dann im Januar.

Wie die Händler mit den Schließungen umgingen, sei sehr unterschiedlich, hieß es dem Bericht zufolge. Einige würden auf Möglichkeiten wie „Click and Collect“ zurückgreifen: Käufer bestellen dabei online und holen das Auto vor Ort ab. Auch über Anrufe seien Bestellungen mancherorts möglich („Call and Collect“). Lesen Sie dazu: Click and Collect: Online bestellen, selbst abholen – Wird der Corona-Lockdown verlängert?

