Opel Mokka, VW ID.4, 4er BMW: Das sind die Autoneuheiten im Herbst 2020

Autofans können voller Zuversicht auf die kommenden Monate schauen: Zahlreiche Modelle feiern noch Premiere, einige geben ihr Debüt sogar schon auf der Straße.

Köln – Die ersten zwei Drittel des Jahres sind vorbei. Aber auch in den letzten vier Monaten stehen noch zahlreiche Pkw-Premieren an. 24Auto.de gibt einen kurzen alphabetischen Überblick derjenigen Autos, die bis Ende Dezember noch Premiere feiern und in Produktion gehen dürften. Der E-Auto-Markt zieht aktuell auch dank der Kaufprämie enorm an.

Besonders spannend in der Liste sind daher die Elektro-Neuheiten von Audi, Mercedes-Benz, Opel & Co.