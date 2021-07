Tesla will 16.000 US-Dollar für Model-3-Reparatur – freie Werkstatt macht’s für 700

Krasser Unterschied

Wegen eines kleinen Schadens an einem Model 3 wollte Tesla gleich die komplette Batterie tauschen. (Symbolbild)

Kleiner Unfall – extreme Reparaturkosten: Wegen eines minimalen Schadens an einem Tesla Model 3 wollte die Vertragswerkstatt gleich die komplette Batterie tauschen. Doch es ging offenbar auch anders.

Seabrook (USA) – Es war ein ärgerlicher Schaden, aber eigentlich auch nichts Weltbewegendes: Donald Bone war mit seinem brandneuen Tesla Model 3 über ein paar Steine gefahren – und hatte dabei das Batterie-Kühlsystem des Fahrzeugs leicht beschädigt. Also brachte der Mann das Fahrzeug in eine Tesla-Werkstatt – und spekulierte schon mal über einen möglichen Reparaturpreis: Er rechnete mit ein paar Hundert US-Dollar, maximal 800 (umgerechnet rund 680 Euro). Doch dann der Schock: 16.000 US-Dollar (rund 13.500 Euro) wollte Tesla ihm für die Instandsetzung des Schadens berechnen. Der Grund: Man müsse den kompletten Akku tauschen. Dabei war lediglich ein Kunststoff-Anschlussstück für den Kühlmittelschlauch angerissen.

Die Versicherung wollte nicht für den Schaden aufkommen – und so stand Donald Bone vor einem großen Problem. Denn 16.000 US-Dollar hatte er nicht auf der hohen Kante. In einem Tesla-Forum im Internet empfahl dem verzweifelten Besitzer schließlich jemand die unabhängige Tesla-Werkstatt Electrified Garage – und genau dorthin wandte sich Donald Bone auch. In jener freien Werkstatt gelang die Reparatur des Kühlsystems Tesla Model 3 mit einem relativ simplen Eingriff, wie 24auto.de berichtet. In einem YouTube-Video des Kanals Rich Rebuilds ist zu sehen, wie ein Techniker mit einem Cuttermesser das angerissene Anschlussstück entfernt und es nach dem Abschleifen unter Verwendung von Dichtungen und einem Zwischenstück aus Messing wieder mit der Batterie verbindet – anschließend kann der Kühlmittelschlauch angedockt werden. Am Ende kostete die Reparatur nur 700 US-Dollar. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.