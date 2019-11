Power für frostige Tage

Die Temperaturen fallen – und die Zahl der Fahrzeugpannen steigt sprunghaft in die Höhe. In den Wintermonaten haben Pannendienste und Werkstätten besonders häufig mit liegengebliebenen Autos zu tun.

Der Spitzenreiter in der ADAC-Pannenstatistik, und das seit Jahren schon, ist die Fahrzeugbatterie: Sie ist für vier von zehn Defekten verantwortlich, so die Auswertung des Automobilclubs für das Jahr 2018.

DOWNLOAD PDF der Sonderseite Mobil durchs Jahr Ausgabe Kassel Ausgabe Schwalm Energiespeicher, die ohnehin schon etwas altersschwach geworden sind, versagen bei Frosttemperaturen häufig endgültig ihren Dienst. Den damit verbundenen Ärger könnten sich Autofahrer ersparen, wenn sie rechtzeitig etwas Zeit in die Wartung investieren.

Aus gutem Grund bieten viele Fachwerkstätten vor Ort jetzt einen Wintercheck zum günstigen Paketpreis an. Bei einem prüfenden Blick unter die Motorhaube kann der Fachmann frühzeitig drohende Defekte erkennen und für Abhilfe sorgen – bevor es zur zeitraubenden Panne kommt. Auch Bosch-Experte Martin Körner empfiehlt, den Wintercheck in der Werkstatt zu nutzen: „Wichtig ist eine regelmäßige Wartung der Batterie, etwa ein- bis zweimal pro Jahr. Vor allem zur Frostperiode sollte man überprüfen lassen, ob die Batterie noch leistungsstark genug ist – oder sie bei Bedarf erneuern lassen.“ Besonders empfehlenswert ist ein Werkstatttermin vor längeren Fahrten, etwa in den Winterurlaub. Um unterwegs für alle Fälle vorbereitet zu sein, sollte man praktische Helfer im Kofferraum mitnehmen. Kompakte Ladegeräte wie das Modell C3 geben Fahrzeugbatterien auch unterwegs neue Energie. Einen wichtigen Hinweis hat Martin Körner noch für alle, die ein Auto mit Start-Stopp-Automatik besitzen: Der Batterietausch gehört hier in jedem Fall in Profihände: „Nur der passende Batterietyp, professionell gewechselt, stellt sicher, dass das Start-Stopp-System einwandfrei funktioniert.“ djd