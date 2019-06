Bei Rot über die Ampel: In diesen Fällen ist es erlaubt

Gut zu wissen

Rot heißt Stopp: So lernt man es in der Fahrschule. Aber es gibt einige wenige Ausnahmen, in denen eine rote Ampel überfahren werden darf. Wir verraten Ihnen, wann.