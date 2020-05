Benzinpreis-Vergleich: In diesem Bundesland ist tanken am günstigsten

Der ADAC hat die Benzinpreise der einzelnen Bundesländer untersucht und aufgezeigt, wo in Deutschland das Tanken am günstigsten ist.

Benzinpreise werden von mehreren Faktoren beeinflusst.

Aufgrund des Coronavirus waren sie zuletzt besonders niedrig.

Auch regional ändern sich die Benzinpreise - der ADAC hat ausgewertet, in welchen Bundesländern das Tanken besonders günstig ist.

Die Benzinpreise sind von Tankstelle zu Tankstelle unterschiedlich. Auch die regionalen Gegebenheiten spielen bei der Höhe eine Rolle. Zuletzt hat die Coronavirus-Pandemie dazu beigetragen, dass die Spritpreise so günstig sind wie lange nicht mehr*.

Der ADAC hat deutschlandweit insgesamt 14.000 Tankstellen untersucht. Anhand der Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zeigt sich, in welchen Bundesländern die Benzinpreise durchschnittlich am günstigsten sind.

Benzinpreise: Die Bundeslänger im Vergleich

Da sich die Benzinpreise stetig ändern, ist die Auswertung des ADAC als Momentaufnahme zu werten. Die Übersicht zeigt den Stand vom 19. Mai 2020. Im Vergleich zum Vormonat sind die Benzinpreise leicht angestiegen. Die regionalen Preisunterschiede hätten sich zudem wieder etwas ausgeglichen, seien aber nach wie vor sehr groß.

Hier ist die Übersicht:

Bundesland Super E10 Preis pro Liter Bundesland Diesel Preis pro Liter Bayern 1,163 Euro Rheinland-Pfalz 1,052 Euro Rheinland-Pfalz 1,179 Euro Hamburg 1,056 Euro Baden-Württemberg 1,181 Euro Mecklenburg-Vorpommern 1,057 Euro Berlin 1,183 Euro Bayern 1,061 Euro Saarland 1,185 Euro Hessen 1,065 Euro Mecklenburg-Vorpommern 1,187 Euro Sachsen 1,067 Euro Schleswig-Holstein 1,198 Euro Nordrhein-Westfalen 1,073 Euro Hessen 1,201 Euro Schleswig-Holstein 1,075 Euro Brandenburg 1,204 Euro Baden-Württemberg 1,079 Euro Nordrhein-Westfalen 1,205 Euro Saarland 1,081 Euro Hamburg 1,209 Euro Berlin 1,090 Euro Bremen 1,215 Euro Thüringen 1,091 Euro Sachsen 1,216 Euro Brandenburg 1,092 Euro Niedersachsen 1,219 Euro Sachsen - Anhalt 1,092 Euro Thüringen 1,225 Euro Niedersachsen 1,094 Euro Sachsen-Anhalt 1,242 Euro Bremen 1,119 Euro

Super E10 in Bayern am günstigsten, Diesel in Rheinland-Pfalz

Autofahrer tanken Super E10 momentan in Bayern am günstigsten, wo der durchschnittliche Preis bei rund 1,16 Euro liegt. Dahinter folgt Rheinland-Pfalz mit rund 1,18 Euro pro Liter Benzin. Am teuersten sind die Benzinpreise in Sachsen-Anhalt. Dort kostet Liter Super E10 im Schnitt rund 1,24 Euro. Im Vergleich zu Bayern ist das also ein Preisunterschied von 8 Cent.

Bei den Diesel-Preisen ist Rheinland-Pfalz mit 1,05 Euro Spitzenreiter, gefolgt von Hamburg mit rund 1,06 Euro. Schlusslicht ist hier Bremen mit 1,12 Euro.

Tipps fürs Tanken: Immer die günstigsten Benzinpreise finden

Tankstellen sind dazu verpflichtet, ihre aktuellen Kraftstoffpreise an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zu übermitteln. Autofahrer haben zudem das Recht, sich über die aktuellen Preise in der Umgebung zu informieren. Aus diesem Grund sind Tank-Apps* sehr empfehlenswert, da diese auf die Daten der Markttransparenzstelle zugreifen. Die Anwendungen zeigen, welche Tankstellen in Ihrer Nähe am günstigsten sind.

Auch die Uhrzeit spielt beim Tanken eine Rolle. Da die Preise sich im Laufe des Tages ändern, lohnt es sich zum richtigen Zeitpunkt die Tankstelle aufzusuchen. Das Bundeskartellamt hat kürzlich ausgewertet, zu welchen Uhrzeiten die Benzinpreise durchschnittlich am günstigsten sind.

