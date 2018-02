Beruf mit Spaßfaktor und Perspektive

Für manche ist der Job nicht nur Erwerbsquelle, sondern auch Berufung. So war das auch bei Ralph Meex. Der Kasseler half noch während seines Studiums im Büro der Fahrschule von Frank Giese aus. Dann entschloss er sich spontan, selbst Fahrlehrer zu werden.

Das ist jetzt vier Jahre her und Meex hat seine Entscheidung noch keine Sekunde bereut

Fahrlehrer werden gesucht

„Es macht mir jeden Tag neuen Spaß. Ich lerne viele interessante Menschen jeden Alters kennen und kann mir meine Arbeitszeit selbst einteilen“, berichtet der Fahrlehrer. Sein Chef Frank Giese ist froh, dass Meex sein zehnköpfiges Fahrlehrer-Team unterstützt. Denn gute Fahrlehrer sind auch in der Kasseler Region rar geworden. Sie werden von den Fahrschulen händeringend gesucht.

„In vielen Fahrschulen steht ein Generationswechsel an. Viele Fahrlehrer gehen in Rente. Einige Fahrschulen werden wahrscheinlich sogar schließen“, schätzt Fahrschulinhaber Frank Giese. Noch bis Ende der 1980er-Jahre habe die damals noch in Kassel stationierte Bundeswehr viele Fahrlehrer ausgebildet. Mit der Auflösung der Garnison sei dieser Nachschub an Fachkräften versiegt.

Quereinsteiger

Giese, der seine Fahrschule seit 1984 betreibt, sucht selbst dringend weitere Fahrlehrer. Der Beruf sei auch für Quereinsteiger attraktiv, weil er wegen des Fahrlehrermangels auf Jahre einen sicheren Arbeitsplatz biete, weil er abwechslungsreich sei und für die Zukunft ein steigendes Einkommen verspreche, sagt der Fahrschulinhaber. Allerdings muss man als angehender Fahrlehrer erst einmal Geld für die anspruchsvolle ein Jahr dauernde Ausbildung an der Verkehrsfachschule investieren. An einen achtmonatigen Grundausbildungslehrgang schließt sich ein viermonatiges Praktikum in der Lehrfahrschule sowie mehrere Prüfungsteile an. Mit Schul- und Prüfungsgebühren sowie dem Aufwand für den Lebensunterhalt können schon 25 000 Euro oder mehr an Kosten auflaufen. „Davon sollten sich Interessenten aber nicht abschrecken lassen. Viele Fahrschulen – wie auch wir – sind gern bereit, die Auszubildenden bei der Suche nach einer finanziellen Lösung zu unterstützen, wenn sie dadurch auf Dauer eine zuverlässige Fachkraft gewinnen", sagt Frank Giese.

An Voraussetzungen sollte der angehende Fahrlehrer ein Grundverständnis für Technik, Einfühlungsvermögen und ein gewisses pädagogisches Geschick mitbringen. „Er sollte kommunikativ sein und Freude bei der Arbeit mit Menschen haben“, sagt Giese. Über Details der Ausbildung und der Verdienstmöglichkeiten informiere die Fahrschule gern. Bei entsprechender Resonanz werde man auch eine Informationsveranstaltung in der Fahrschule organisieren. (pdi)

