Frau steigt mitsamt Rad über VW, weil der auf Radweg parkt – aus Protest?

Krieg zwischen Rad- und Autofahrern?

Zwischen Rad- und Autofahrern herrscht in vielen Großstädten ein erbitterter Krieg. Wenn dann auch noch ein Auto einen Radweg als Parkplatz missbraucht, wird es hitzig.

Santiago de Querétaro (Mexiko) – Radfahrer vs. Autobesitzer: Dieses Thema ist so alt wie leidig. Denn sie kommen einfach nicht miteinander klar. Während es Pkw-Fahrer nervt, wenn Radfahrer die Straßen blockieren, langsam vor ihnen herumschleichen oder Verkehrsregeln wie rote Ampeln nicht für sie zu gelten scheinen, fühlen sich viele Biker hingegen von Autofahrern lebensgefährlich bedroht und diskriminiert. So wie jetzt in der mexikanischen Stadt Santiago de Querétaro.

Dort parkt tatsächlich ein weißer VW mitten auf einem Fahrradweg und zwingt Biker dazu, im bereits überfüllten Verkehr auf die Fahrbahn auszuweichen, die eigentlich nur für Pkw gedacht und zudem noch gefährlich ist. Doch eine Radfahrerin sieht das wohl nicht ein – und sorgt mit einer verrückten Aktion für Furore.

In dem Video, das ein Augenzeuge mit seinem Handy gefilmt hat, sieht man, wie die Bikerin sich und ihr Rad über den Pkw auf dem für sie gedachten Radweg hievt und dabei über Motorhaube, Dach und Kofferraum des Wagen kraxelt. Als sie auf der anderen Seite wieder ankommt, hört man einige Rufe der Umstehenden. Wie diese auf die Aktion der Bikerin reagieren und was darauf hindeutet, dass es sich dabei um eine Protestaktion handelt, dazu gibt es hier mehr.* *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.