Billig-Tuning: Mann macht aus Fiat Uno einen Lamborghini

Nur rund 675 Euro hat ein Mann investiert, um ein 16 Jahre altes Auto in einen Supersportwagen zu verwandeln. Das Ergebnis: Sehen Sie selbst!

Ein Mann aus Brasilien hat sich für rund 2.000 Euro ein neues Auto gekauft: einen Fiat Uno Baujahr 2002. Aber das hat ihm nicht gereicht. Er wollte lieber einen Supersportwagen fahren.

Lamborghini für nur 675 Euro

Deshalb hat er sich gedacht: Warum den Fiat nicht in einen Lamborghini Aventador verwandeln? Gesagt, getan. Dafür hat er noch einmal 675 Euro in die Hand genommen und zwölf Monate am "Tuning" seines Fiats gefeilt.

Nach all der Zeit hat er den Uno tatsächlich in eine Art von Lamborghini verwandelt. Zumindest dem Anschein nach. Sogar an den Aventador-Schriftzug am Heck und dem passenden Logo auf der Haube hat er gedacht. Mit viel Fantasie lässt sich die Form eines Lamborghinis erkennen, aber für den Feinschliff muss der Brasilianer noch etwas arbeiten.

Laut dem Online-Portal "Drivetribe" versucht der Mann nun sogar eine Straßenzulassung für seinen Do-it-yourself-Lamborghini zu bekommen.

