Black Friday: Auch Autohersteller mischen mit – einer sogar mit schwarzem Sondermodell

Elektronik, Mode und Haushaltsgeräte als frühe Weihnachtsgeschenke zählen wohl zu den Standard-Einkäufen in der Black-Friday-Woche. Doch es gibt auch vergünstigte Neuwagen.

München – Neuwagen zählen ja eigentlich nicht zu den klassischen „Black Friday“-Schnäppchen. Trotzdem haben einige Autohersteller spezielle Rabattaktionen für den großen Konsum-Tag aufgelegt. Sparfüchse sollten speziell in diesem Jahr einen Blick auf solche Black-Friday-Aktionen werfen, denn laut Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer (69), Direktor Center Automotive Research, werden die in diesem Jahr vergleichsweise niedrigen Rabatte der Autobauer auf diesem Niveau verharren.

Kia etwa bietet den kleinen Crossover Stonic für 230 Euro pro Monat im Leasing an. Das Angebot gilt allerdings nur für die in einer Auflage von 77 Exemplaren aufgelegte „Black Week“-Edition. Besonderes Kennzeichen des 74 kW/100 PS starken Modells ist die Lackierung in Auroraschwarz-Metallic. Das Leasing umfasst eine Laufzeit von 48 Monaten bei 10.000 Kilometern Laufleistung im Jahr. Den kompletten Artikel zu den Sonderangeboten am Black Friday lesen Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks