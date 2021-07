BMW 2er Coupé: So will BMW seinen Kompaktsportler in die Zukunft retten

Wie kleiner BMW 4er

+ © Daniel Kraus/BMW Mit flacher Niere und Powerdome: Der neue BMW M240i. © Daniel Kraus/BMW

Ausgeklügelte Aerodynamik, sportliches Fahrwerk, starke Verbrennungsmotoren – und ein Hauch Hybrid: So führt BMW seine 2er-Reihe in die nächste Generation.

München – So unterschiedlich können die Herangehensweise in der Automobilindustrie im Jahr 2021 sein. Während Audi mit einem ehemaligen BMW-Manager Markus Duesmann an der Spitze den Ausstieg aus der Verbrennungsmotor-Ära verkündet, haut BMW noch einmal kräftig auf die klassische Pauke. Nach der BMW 4er-Reihe soll im nächsten Jahr dessen kleiner Bruder, das BMW 2er Coupé die Fans der Marke begeistern – und das vor allem in den USA. Schließlich werden zwei Drittel der in Mexiko gebauten sportlichen Flitzer in Nordamerika verkauft. „Wir haben eingefleischte BMW-Fans gefragt, was sie sich wünschen“, erzählt BMW-Projektleiter Martin Gruber. Die Antwort fiel vor allem jenseits des Atlantiks eindeutig aus: Ein agiles Fahrzeug, das im Idealfall alles besser kann als der Vorgänger.

Obwohl das neue 2er Coupé technisch mit der 4er-Reihe verwandt ist, blieb seine Niere flach und breit. Wie das gesamte Fahrzeug, das mit einer Höhe 1,39 Metern um 2,8 Zentimeter niedriger und mit 1,84 Metern um 6,4 Zentimeter breiter ist als der Vorgänger. Insgesamt hat der G42 (so der BMW-interne Code) mit einer Länge von 4,54 Metern um 10,5 Zentimeter zugelegt – und kommt so fast eine Klasse größer daher. Zum Start bietet der Münchner Autobauer zwei Benziner und einen Diesel an. Das BMW 220d Coupé ist mit dem bekannten Zweiliter-Reihenvierzylinder-Selbstzünder inklusive dem 48-Volt-Mild-Hybrid bestückt, der 190 PS leistet. Das Benziner-Gegenstück ist das BMW 220i Coupé mit 184 PS. Die Einstiegsvariante soll unter 40.000 Euro kosten und dafür mehr Ausstattung bieten als bisher. Die komplette Vorstellung des neuen BMW 2er Coupé lesen Sie auf 24auto.de*. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA