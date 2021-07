BMW Alpina XD4 im Test: So viel Spaß bringt die zusätzliche Diesel-Power

Allgäuer Kraft-SUV

Egal wie kräftig ein BMW von Haus aus ist: Alpina setzt noch einen drauf. So sieht das Ganze dann beim Top-Diesel des SUV-Coupés X4 aus.

Buchloe – Eigentlich ist kaum anzunehmen, dass der BMW X4 M40d mit seinen 340 PS jemandem wirklich zu schwach auf der Brust ist. Doch wer mehr will, der kann auch mehr bekommen: Alpina, dynamischer Veredler aus dem Allgäu, spendiert dem Diesel eine ordentliche Leistungsspritze. 394 PS und ein gigantisches Drehmoment von 800 Nm ab niedrigen 1.750 U/min sorgen dank der Vierfach-Aufladung für gigantischen Fahrspaß, der selbst auf einer Rennstrecke spürbar ist.

Denn es ist einmal mehr die perfekte Mischung, die bei Alpina die Musik macht. Die Buchloer tunen die bereits exzellenten BMW-Modelle nicht einfach schneller, sportlicher oder kompromissloser: Es ist das Gesamtpaket, das selbst bei dem seriennahen Prototypen eine echte Show bietet. Die Beschleunigung ist mächtig, und das bezieht sich keinesfalls nur auf den Image-Wert von 0 auf Tempo 100 in starken 4,6 Sekunden. In den schnell gefahrenen Kurven vermisst der ambitionierte Pilot eventuell einen Wankausgleich, der Federn und Dämpfern beim dynamischen Einlenken in Sekundenbruchteilen nach oben pressen und für einen stabileren Horizont im Innern des Bayern sorgen würde. Die Lenkung arbeitet zusammen mit dem Fahrwerk und dem 20-Zoll-Radsatz mit 255er Reifen vorn und 285ern hinten beeindruckend präzise. Den kompletten Test des BMW Alpina XD4 lesen Sie auf 24auto.de*. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA