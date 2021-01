BMW und Audi fast zeitgleich viel zu schnell geblitzt – Polizei hat einen Verdacht

Ein BMW- und ein Audi-Fahrer haben das vorgeschriebene Tempo deutlich überschritten – beide wurden kurz hintereinander geblitzt. Die Polizei ermittelt.

Zwei Autofahrer sind auf einer Ausfallstraße in Frankfurt in einem BMW* und einem Audi mit viel zu hoher Geschwindigkeit geblitzt worden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts eines möglichen illegalen Autorennens, an dem sie beteiligt gewesen sein könnten. Der Audi sei mit 137 Stundenkilometern gefahren, wie die Laser-Messung ergeben habe, nur eine Sekunde später sei der BMW mit 131 Stundenkilometern gefolgt, teilte die Polizei nach dem Vorfall vom Sonntagabend (10. Januar) mit. Dabei sei an der Stelle lediglich Tempo 50 erlaubt.

Verdacht: War es ein illegales Autorennen? Diese Strafen können drohen

Jedem drohe damit „mindestens eine Geldbuße von 680 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte“, teilten die Beamten weiter mit. „Da beide jedoch nahezu zeitgleich mit ähnlichem Tempo durch Frankfurt rasten, wurde gegen die Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beteiligung an einem Autorennen eingeleitet.“

Die ersten Ermittlungen deuten der Polizei zufolge darauf hin, „dass es sich bei den beiden Fahrern um einen 25-jährigen (Audi) und einen 22-jährigen Mann (BMW) handeln könnte. Beide hatten Mitfahrer im Auto“, wie die Beamten zudem mitteilten.

Lesen Sie zudem: Autoscheibe von innen gefroren: Mit diesem einfachen Trick haben Sie wieder freie Sicht

Strafen für illegale Autorennen – dazu zählen auch sogenannte Einzelrennen

Seit 2017 zählt die Beteiligung an illegalen Autorennen in Deutschland als Straftat, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete. Dazu zählten auch sogenannte Einzelrennen, bei denen rücksichtslose Fahrer höchstmögliche Geschwindigkeiten erreichen wollen. (ahu) *tz.de und auto24.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Quelle: Mitteilung der Polizei vom 12. Januar

Auch interessant: Von wegen kleiner Zettel: Nicht zu übersehende Botschaft landet auf Auto