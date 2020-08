BMW i8: Das Ende einer kurzen Ära – darum sind die letzten 18 Exemplare Unikate

Kunterbuntes Abschiedsfest

+ © Fabian Kirchbauer/BMW Die letzten 18 Exemplare des BMW i8 vor der BMW Welt. © Fabian Kirchbauer/BMW

Sieben Jahre nach seiner Premiere schickt BMW den i8 in Rente. Die letzten 18 Exemplare wurden jetzt in der BMW Welt in München an ihre Besitzer übergeben. Die letzten 18 i8 dürften im Wert wohl deutlich steigen.