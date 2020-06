BMW M3: Neues Video zeigt Entwicklungsstand und verrät Details – Vorstellung im September

In einem Video zeigt BMW M den aktuellen Entwicklungsstand des M3.

Das Warten der Fans auf den neuen BMW M3 hat bald ein Ende. In einem Teaser-Video zeigt BMW M auf YouTube den aktuellen Entwicklungsstand des Power-3ers und jagt ihn über die Nordschleife. Dabei verrät das Team schon einige Details zum neuen M3 ...

Nürburg – In einem YouTube-Video gibt BMW M* einen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand des Power-3ers und zeigt Tests auf Landstraßen sowie eine schnelle Runde auf der Nordschleife. Im Video nimmt Christian Flessa, Leiter der Abteilung Fahrdynamik-Systeme bei BMW M, die Zuschauer mit auf eine Tour durch die Testhallen am Nürburgring. Der Prototyp im Video ist natürlich noch immer getarnt, um das endgültige Design zu schützen, aber das Video bestätigt einige interessante Details über das Auto und vermittelt spannende Eindrücke vom Entwicklungsprozess einem M-Modells bei BMW. *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks