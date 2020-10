BMW M440i xDrive Coupé – dieser Trick am linken Schaltpaddel zündet ein Feuerwerk

Der neue BMW 4er dreht seinem viertürigen Bruder der Dreier-Reihe nicht nur optisch eine Nase. In Sachen Fahrdynamik begeistert das Topmodell, doch die Optik polarisiert.

München – Man schaut dem 4er Coupé in die Augen und meint, irgendetwas stimme nicht. Die einst so eleganten Formen mit der flachen Front und der in den letzten Jahren zunehmend breiter gewordenen Niere waren immer ein Hingucker – von der Konkurrenz gefürchtet, von den Fans heiß geliebt. Der neue 4er wird nicht derart abgefeiert wie seine Ahnen – gerade das Gesicht mit Doppelniere im Bugs-Bunny-Stil ist etwas, das dem ein oder anderen Coupé-Fahrer sauer aufstoßen wird. Auch bei Seitenlinie und Heck versuchten die BMW*-Designer einige Neuerungen – bestenfalls kann man sich an diese in den kommenden Jahren gewöhnen.

Die Rückmeldung der Servounterstützung setzt in der Klasse Bestmarken und die achtstufige Automatik ist in der Abstimmung mit dem Dreiliter-Turbo mit seinen 275 kW/374 PS/500 Nm eine ideale Kombination, die so hintergründig gefällt, dass man mit jedem Kilometer mehr begeistert ist. Mit diesem „Trick" geht noch mehr: Wer den Zweitürer im Fahrbetrieb nachschärfen will, zieht zwei Sekunden am linken Schaltpaddel und der 440er ist sprungbereit und legt die Ohren an. Dann wird es noch sportlicher, noch schärfer.