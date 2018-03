Oben ohne: VW bringt SUV und Cabrio in einem

Volkswagen will sein Sortiment in Sachen SUV weiter ausbauen - und plant deswegen einen neuen T-Roc. Dieser soll SUV und Cabrio miteinander vereinen.

Der SUV erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit unter den Deutschen - doch auch ein Cabrio ist etwas, nach dem es viele Autofahrer gelüstet. Warum also nicht beides?

VW folgt in die Fußstapfen des Range Rover Evoque Cabrio und schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn 2020 soll der Kompakt-SUV T-Roc auf den Markt kommen - der zugleich auch ein Cabrio ist.

Der SUV boomt - auch bei VW

Die Produktion des T-Roc soll 2020 in Osnabrück starten. Insgesamt 80 Millionen Euro investiert Volkswagen in die Fertigung der SUVs, wie der Aufsichtsrat laut einer Pressemitteilung kürzlich beschlossen hat. Laut dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Herbert Diess, ist das der richtige Schritt: "Volkswagen entwickelt sich zur SUV-Marke. Schon heute setzt der T-Roc neue Maßstäbe bei den Kompakt-SUV. Mit dem T-Roc Cabrio legen wir nun eine hochemotionale Variante nach. Besonders freut mich, dass wir dabei auf die jahrzehntelange Cabriolet-Erfahrung der Osnabrücker Mannschaft setzen können. Das Werk Osnabrück hat damit eine gute Zukunftsperspektive."

Die SUVs sind momentan maßgeblich am Wachstum der Marke beteiligt. Deshalb will VW bis 2020 das Angebot an SUV auf 20 Modelle ausweiten. 40 Prozent der verkauften Volkswagen sollen dann SUV sein.

