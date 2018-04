Big Brother is watching you? Diese Stadt testet digitale Kennzeichen

Metall-Kennzeichen könnten bald out sein - digitale Nummernschilder werden nun getestet.

Eine Stadt wagt den Test und startet ab nächsten Monat ein Pilotprojekt mit digitalen Kennzeichen. Doch die Nummernschilder können mehr, als so manchem lieb ist.

Von Mai bis November 2018 wird es erstmals digitale Kennzeichen geben - und zwar in Dubai. In einem Pilotprojekt will die Verkehrsbehörde RTA testen, ob die smarten Nummernschilder die Verkehrssicherheit erhöhen.

Das können die intelligenten Kennzeichen

Die digitalen Kennzeichen verfügen über GPS und senden bei einem Unfall sofort einen Notruf an Rettungskräfte aus, wie das Online-Portal Gulf News berichtet. Zusätzlich sind alle intelligenten Nummernschilder miteinander verknüpft, sodass bei Unfällen oder Staus auch andere Verkehrsteilnehmer mit digitalem Kennzeichen gewarnt werden können. Sollte das eigene Auto oder Kennzeichen verschwinden, sendet es zudem einen Alarm aus.

Doch das ist noch lange nicht alles: Sogar Strafzettel oder Parkgebühren werden automatisch über das Kennzeichen abgerechnet, wenn es mit dem Bankkonto des Besitzers verbunden ist.

Verkehrsbehörde RTA zeigt sich zuversichtlich - doch es gibt auch Kritik an Nummernschildern

Sultan Abdullah Al Marzouqi, Chef der Verkehrsbehörde in Dubai, erklärt den Test folgendermaßen: "Diese neue Technik wird es uns ermöglichen, das Verhalten von Autofahrern genauer zu studieren, die Bewegungen des Fahrzeugs zu verfolgen und es dem Fahrer leichter machen, sich mit verschiedenen Behörden auszutauschen."

Bei all den technischen Features stellt es einigen Autofahrern wohl zu recht die Haare auf - denn viele Medien kritisieren bereits den Eingriff in die Privatsphäre der Autofahrer. Schließlich sind die Kennzeichen mit der Verkehrsbehörde verbunden, welche somit alle Routen und Wege, die ein Fahrzeug nimmt, nachverfolgen können.

