2,4-Millionen-Euro-Bugatti verbremst sich bei Drag Race – das ist der Schaden

Im Rahmen eines Treffens des elitären „Supercar Owners Circle“-Club testeten Besitzer teurer Sportwagen ihre Vehikel auf einem Flughafen in der Schweiz. Ein Bugatti-Fahrer schoss dabei buchstäblich übers Ziel hinaus.

Gstaad – Im schweizerischen Nobel-Skiort Gstaad trafen sich Mitglieder des „Supercar Owners Circle" zu einem gemeinsamen Schaulaufen ihrer edlen Boliden. Im Rahmen einer Veranstaltung des Clubs, die offenbar am Flughafen Gstaad stattfand, und eine von vielen ist, die der Club in der Schweiz veranstaltet, gab es dort auch Drag Races. Am Start waren eine große Zahl an Supersportwagen* aller Couleur. Ein Instagram-Video* zeigt einenden Bugatti* bei einem „Drag Race" auf der Startbahn des Flughafens von Gstaad. Sein Rennen gegen ein leider nicht erkennbaren Gegner gewinnt er locker, aber beim Bremsen kommt es zu Problemen: Während der Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse über die Ziellinie donnert, kann man sehen und hören, wie der Fahrer vehement bremst. Allerdings blockieren dabei offenbar die Vorderräder, es entsteht Rauch und das Hypercar kracht durch ein paar Heuballen hindurch, die als Streckenbegrenzung dienen. Der entstandende Schaden am Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse hält sich aber in Grenzen*.