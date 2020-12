Langer Weg: Knöllchen reist von Deutschland nach Kanada — Bußgeld kam unerwartet

Verkehrssünden werden bestraft — das bekam jetzt auch ein Kanadier, der in Deutschland geblitzt wurde, zu spüren. Das Bußgeld nahm er mit Humor.

Ein Strafzettel ist nie ein Grund zur Freude, manchmal weiß er aber zu überraschen. Zum Beispiel, wenn er einen weihnachtlichen Gruß des Bürgermeisters* enthält oder ein Tempo anprangert, das normal für ein Flugzeug ist – nicht aber für einen Ford Focus. Die Geschichte dieses Strafzettels ist eine andere. Denn an sich ist er nichts Besonderes, die Reise aber, die er zurücklegte, allemal. Denn nicht nur wanderte das Knöllchen über den halben Globus, er tat dies auch für eine kaum zu glaubende Summe.

Strafzettel legt verrückte Reise zurück – das Bußgeld überrascht

Auf der Social-Media-Platttform TikTok postete der Kanadier ein Video, in dem er sich über einen Strafzettel aus Deutschland belustigt. Dieser hatte ihn nämlich bis nach Kanada verfolgt. In Deutschland hatte sich der junge Mann nach eigener Aussage für kurze Zeit aufgehalten und wurde dabei geblitzt wegen einer Überschreitung des Tempolimits, wie das gepostete Knöllchen zeigt. Der Grund für die Belustigung: Er fuhr ganze 7 km/h zu schnell, was ihm ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro einbrachte. Da stellt sich unweigerlich die Frage, wie viel des Bußgelds für das Porto des Briefs draufging. Aber: Ein Standardbrief von Deutschland nach Kanada kostet nur etwas mehr als einen Euro. Das Knöllchen hat sich also gelohnt.

Kanadier amüsiert über Knöllchen: „Wenn ich das gewusst hätte...“

Der junge Kanadier nimmt den Strafzettel jedenfalls mit Humor. Die Bußgeldstelle hätte doch wenigstens versuchen sollen, etwas mehr Geld aus ihm herauszuholen, wenn sie ihm schon einen Brief über die halbe Welt hinterherschicken. Und wenn er gewusst hätte, dass sie ihn fotografieren würden, so hätte er sich doch besser angezogen und vielleicht eine Pose gemacht. Doch aller Spaß beiseite, letzten Endes wanderten schließlich 15 Euro aus der Tasche des Kanadiers an die Weimarer Bußgeldstelle, die den Strafzettel ausgestellt hat. Abschließend noch das Video des TikTok-Users:

