Citroën C3 Aircross im Test: Schickes SUV ist ein Frauen-Versteher – aber kann es auch was?

Kompakter Crossover

+ © Maik Grabosch/Citroën Schicker Crossover: Der überarbeitete Citroën C3 Aircross. © Maik Grabosch/Citroën

Die Franzosen haben ihr Kompakt-SUV C3 Aircross überarbeitet. Das stärkt seine Vorzüge – die Antriebe bleiben aber von gestern.

Rüsselsheim – Der Citroën C3 Aircross ist in Europa durchaus ein Erfolg. Seit seiner Markteinführung 2017 haben sich mehr als 300.000 Autofahrer für einen Platz am Steuer des kleinen Crossovers entschieden. Doch das Segment der kleinen Pseudo-Kraxler ist hart umkämpft: Mitbewerber wie der Technik-Verwandte Opel Crossland X, der VW T-Cross oder der Kia Stonic buhlen um die Gunst der Käufer. Also ist die Modellpflege wichtig, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Das Gesicht des kleinen SUV wurde deutlich verändert und wirkt nun frischer. Statt klobiger Scheinwerfer-Anordnungen sind die LEDs jetzt oben und unten in schmalen Schlitzen untergebracht.

Die Modifikationen ergeben Sinn. Schließlich sollen sich vor allem die modebewussten weiblichen Autofahrer für den Citroën C3 Aircross entscheiden. Damit das leichter fällt, sind beim Lack jetzt bis zu 70 Farbvarianten möglich. Unser Testwagen rollt in Khaki und einer weißen Mütze (kostet 200 Euro extra) vor. Chic! Aber ein charmantes „oh lá lá“ reicht heutzutage nicht mehr, um bei selbstbewussten Damen und lande. Handfeste Argumente sind gefragt, das wissen auch die Manager des französisch dominierten Stellantis-Konzerns. Und liefern sie mit dem ebenfalls aufgewerteten Innenraum. Der neue, neun Zoll zentrale Touchscreen fällt sofort ins Auge: Die Grafik des Infotainments ist nicht der letzte Schrei, aber mit etwas Eingewöhnungszeit findet man sich in den Einstellungen zurecht.

Unter der Motorhaube bleibt alles beim Alten – leider im Wortsinne. Es gibt keinerlei elektrische Unterstützung, also stehen auch nach der Modellpflege nur zwei konventionelle Diesel mit 110 PS und 120 PS sowie zwei Benziner mit 110 PS oder 131 PS zur Auswahl. Die sechs Gänge lassen sich automatisch oder manuell wechseln. Wir haben uns bei der Testfahrt für den Top-Benziner mit Automatik entschieden. Solange man entspannt im Verkehr mitschwimmt, absolviert der Franzose die Aufgabe souverän. Sobald es schneller zur Sache gehen soll, wirkt er angestrengter: Dann knurrt der Dreizylinder mürrisch und lässt die Insassen an seiner Arbeit akustisch teilhaben. Den kompletten Fahrbericht des erneuerten Citroën C3 Aircross finden Sie auf 24auto.de*. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA