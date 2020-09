Kommt City-Maut auch bei uns? „Pöbel soll in überfüllte Busse und Bahnen“

Stau auf dem Mittleren Ring und den Straßen der Innenstadt ist in München Alltag.

Laut einer Studie könnten Großstädte wie München mit einer Tagesgebühr ihre Stauprobleme in den Griff bekommen. Doch die vorgeschlagene Innenstadt-Maut erntet prompt heftigen Widerspruch.

München – Eine Anti-Stau-Gebühr von sechs Euro am Tag könnte den Verkehr in München innerhalb des Mittleren Ringes um 23 Prozent verringern. Bei einer City-Maut von zehn Euro wären es sogar 30 Prozent. Das behauptet zumindest eine Studie, die das ifo Institut mit dem Beratungsunternehmen Intraplan Consult erstellt hat. Oliver Falck, Leiter des ifo Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, vermutet, „dass die Ergebnisse auch auf andere staugeplagte Städte übertragbar sind.“

Im Netz reagieren die Menschen heftig auf die Überlegungen, in deutschen Innenstädten Mautsysteme einzuführen. Wir haben einige Kommentare zum Thema zusammengetragen: „Soll der Pöbel sich doch in überfüllte Busse und Bahnen quetschen oder bei Schnee und Regen mit dem Rad fahren! Überfüllte Straßen, Staus? Einfache Lösung: Macht das Autofahren teurer! So teuer, dass es sich nur noch Besserverdiener leisten können."