Corona-Lockdown: Diese Regeln gelten jetzt für Autofahrer

ADAC

+ © imago images / MedienServiceMüller Schutzmasken sollten nicht an den Innenspiegel gehängt werden, da sie die Sicht beeinträchtigen können. © imago images / MedienServiceMüller

Die Corona-Pandemie führt zu scharfen Lockdown-Regeln in der gesamten Bundesrepublik. Davon bleiben auch Autofahrer nicht verschont. Was ist erlaubt, was nicht?